Музичну премію YUNA перенесли через сплеск COVID-19

Довгоочікувана премія YUNA-2021 відбудеться не 30 і 31 березня, а 20 квітня 2021 року. На такий крок організатори пішли у зв'язку із забороною масових культурних заходів у Києві.

YUNA-2021 перенесли

Майже місяцем пізніше музична премія YUNA прогримить у Києві та збере перших зірок української естради. У пресслужбі премії йдеться, що 20 квітня в ефірі М1 відбуватимуться прямі включення з "червоної доріжки". А починаючи з 20:00, глядачі дізнаються імена тріумфаторів та побачать виступи зірок. Що цікаво, раніше захід планували провести впродовж двох днів – 30 і 31 березня, тепер же наразі говорять лише про один – 20 квітня.

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М1 має значний досвід live-трансляцій найгучніших шоу-бізнесових подій України та світу і завжди готовий підтримати будь-які починання, пов'язані з музичною сферою! Ми давно співпрацюємо з організаторською командою YUNA – і раді, що десяту ювілейну церемонію премії можна буде ексклюзивно побачити саме на нашому телеканалі,

– розповіла генеральна продюсерка М1 Натела Чхартішвілі-Зацаринна.



YUNA-2021 перенесли на 20 квітня / Фото пресслужби

Варто додати, що незважаючи на складну ситуацію з коронавірусом в Україні, виступи зірок на сцені YUNA відбудуться без змін. Серед хедлайнерів шоу: The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash та БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Номінантів премії оголосили 9 грудня 2020 року.