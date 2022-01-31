Музичну премію M1 Music Awards перенесли вчетверте: нова дата заходу

Українська музична подія M1 Music Awards все ніяк не може відбутись через спалахи коронавірусу. Через чергову загрозу масового зараження COVID-19 її вирішили перенести аж на 3 грудня 2022 року.

Як повідомили у пресслужбі заходу, подія, яка повинна була відбутись 28 квітня, тепер запланована на 3 грудня. На такий крок зважились телеканал М1 і компанія "Таврійські Ігри".

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Аби підготувати високотехнологічне шоу, необхідна щоденна робота понад 2-х тисяч спеціалістів. Ми розуміємо, що найближчим часом через складну епідеміологічну ситуацію та стрімкий зріст захворюваності – це неможливо. На жаль, зараз ми щодня стикаємося з випадками COVID усередині команди, яка готує шоу. Через це робота всіх департаментів призупиняється,

– повідомив генеральний директор телеканалу М1 Сергій Перцев.

Він додав, що організатори фізично не встигнуть підготуватись до події так, як це планувалось. А на менше вони погоджуватись не хочуть, адже обіцяють представити "революційний для України рівень".



M1 Music Awards перенесли на кінець 2022 року / Фото пресслужби

Шоста церемонія нагородження відбудеться 3 грудня 2022 року у столичному Палаці спорту. Придбані квитки на подію залишаються дійсними.