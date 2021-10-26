Про нову дату проведення музичної премії повідомила пресслужба заходу. Організатори не планують переносити церемонію в онлайн-формат, оскільки прагнуть зібрати максимальну кількість зірок та дати роботу близько 2 тисячам людей, які зазвичай залучені до події.
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На жаль, ситуація стосовно карантинних обмежень у зв'язку з черговою "хвилею" COVID-19 дедалі ускладнюється. Організатори церемонії M1 Music Awards – телеканал М1 і компанія "Таврійські Ігри" – не планують відмовлятися від звичного формату заходу та переходити на альтернативні онлайн-варіанти, аби зберегти вайб і досягнутий за попередні роки рівень масштабного музичного свята,
– йдеться у повідомленні.
Номінантів премії M1 Music Awards оголосять 27 грудня – у ювілейний 20-й день народження телеканалу М1. П’ятірки кандидатів на статуетки в кожній категорії визначатимуться за два роки: 2020-й і 2021-й. Шоу 28 квітня 2022 року традиційно пройде у Палаці спорту.
"Наші брендові івенти – це завжди масові заходи. Ми вкладаємо в них великі творчі, технічні та фінансові ресурси – і це достойно того, аби їх побачила наживо максимально можлива кількість глядачів. Якщо це неможливо з певних причин, які від нас не залежать, тоді ми переносимо подію на більш вдалий час. Сподіваюся, що шоста церемонія M1 Music Awards відбудеться в позитивній атмосфері в заповненому Палаці спорту і стане ще більш інтригуючою", – додав співзасновник телеканалів М1 та М2 Микола Баграєв.
Щодо придбаних квитків, то всі вони залишаються дійсними. Якщо хтось не зможе бути присутнім на церемонії у квітні наступного року, то є можливість повернути кошти через офіційного квиткового оператора.
Що варто знати про новий спалах коронавірусу в Україні
- За минулу добу, 25 жовтня, в Україні зареєстрували 19 120 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість підтверджених випадків зараження в країні зросла до 2 803 159.
- Впродовж вчорашнього дня найбільше інфікованих коронавірусом виявили у Дніпропетровській (1 760), Одеській (1 605), Запорізькій (1 335), Харківській (1 255) і Херсонській (1 222) областях.
- За цей самий період від COVID-19 померли 734 пацієнти – це рекордна кількість від початку пандемії.
- Загалом хвороба забрала життя 64 936 мешканців країни.
- Через зростання захворюваності на COVID-19, по всій Україні спостерігається збільшення використання кисню в лікарнях.