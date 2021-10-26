Музичну премію M1 Music Awards перенесли через спалах коронавірусу в Україні

Музична церемонія нагородження M1 Music Awards, яка повинна була відбутись 11 грудня 2021 року, перенесена на наступний рік. Вона відбудеться 28 квітня 2022 року. Причиною цьому стала складна епідеміологічна ситуація в країні.

Про нову дату проведення музичної премії повідомила пресслужба заходу. Організатори не планують переносити церемонію в онлайн-формат, оскільки прагнуть зібрати максимальну кількість зірок та дати роботу близько 2 тисячам людей, які зазвичай залучені до події.

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На жаль, ситуація стосовно карантинних обмежень у зв'язку з черговою "хвилею" COVID-19 дедалі ускладнюється. Організатори церемонії M1 Music Awards – телеканал М1 і компанія "Таврійські Ігри" – не планують відмовлятися від звичного формату заходу та переходити на альтернативні онлайн-варіанти, аби зберегти вайб і досягнутий за попередні роки рівень масштабного музичного свята,

– йдеться у повідомленні.

Номінантів премії M1 Music Awards оголосять 27 грудня – у ювілейний 20-й день народження телеканалу М1. П’ятірки кандидатів на статуетки в кожній категорії визначатимуться за два роки: 2020-й і 2021-й. Шоу 28 квітня 2022 року традиційно пройде у Палаці спорту.

"Наші брендові івенти – це завжди масові заходи. Ми вкладаємо в них великі творчі, технічні та фінансові ресурси – і це достойно того, аби їх побачила наживо максимально можлива кількість глядачів. Якщо це неможливо з певних причин, які від нас не залежать, тоді ми переносимо подію на більш вдалий час. Сподіваюся, що шоста церемонія M1 Music Awards відбудеться в позитивній атмосфері в заповненому Палаці спорту і стане ще більш інтригуючою", – додав співзасновник телеканалів М1 та М2 Микола Баграєв.

Щодо придбаних квитків, то всі вони залишаються дійсними. Якщо хтось не зможе бути присутнім на церемонії у квітні наступного року, то є можливість повернути кошти через офіційного квиткового оператора.

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