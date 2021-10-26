О новой дате проведения музыкальной премии сообщила пресс-служба мероприятия. Организаторы не планируют переносить церемонию в онлайн-формат, поскольку стремятся собрать максимальное количество звезд и дать работу около 2 тысячам человек, которые обычно привлечены к событию.

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К сожалению, ситуация относительно карантинных ограничений в связи с очередной "волной" COVID-19 все усложняется. Организаторы церемонии M1 Music Awards – телеканал М1 и компания "Таврийские Игры" – не планируют отказываться от привычного формата мероприятия и переходить на альтернативные онлайн-варианты, чтобы сохранить вайб и достигнутый за предыдущие годы уровень масштабного музыкального праздника,

– говорится в сообщении.

Номинантов премии M1 Music Awards объявят 27 декабря – в юбилейный 20-й день рождения телеканала М1. Пятерки кандидатов на статуэтки в каждой категории будут определяться за два года: 2020-й и 2021-й. Шоу 28 апреля 2022 года традиционно пройдет во Дворце спорта.

"Наши брендовые ивенты – это всегда массовые мероприятия. Мы вкладываем в них большие творческие, технические и финансовые ресурсы – и это достойно того, чтобы их увидело вживую максимально возможное количество зрителей. Если это невозможно по определенным причинам, которые от нас не зависят, тогда мы переносим событие на более удачное время. Надеюсь, что шестая церемония M1 Music Awards состоится в позитивной атмосфере в заполненном Дворце спорта и станет еще более интригующей", – добавил соучредитель телеканалов М1 и М2 Николай Баграев.

Что касается приобретенных билетов, то все они остаются действительными. Если кто-то не сможет присутствовать на церемонии в апреле следующего года, то есть возможность вернуть средства через официального билетного оператора.

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