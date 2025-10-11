Також нові композиції презентували й інші українські музиканти. Про ці та інші прем'єри читайте у матеріалі Showbiz 24.

Макс Барських

Співак презентував україномовний альбом "Місто дощів", до якого увійшло 5 композицій. Кожна з цих пісень є соціальною рефлексією Макса на події, що відбуваються в країні та змінюють кожного з нас.

Ці пісні народилися буквально два тижні тому. І все відбувається настільки швидко, що я не встигаю усвідомити. Здається, щось згори передає нам ці слова, щоб ми зафіксували їх для слухачів,

– поділився артист.

Макс Барських – "Місто дощів": слухайте онлайн

Злата Огнєвіч

Виконавиця презентувала чуттєвий трек про силу, прийняття та оновлення. У цій пісні вона оспівує історію кохання між чоловіком і жінкою від початку до кінця з погляду людини, яка пройшла крізь складний час і навчилася жити далі.

"У кожного є власний "фільм" любові, який боляче переглядати. Але лише подивившись на нього до кінця, можна вийти із залу і йти далі", – каже Злата.

ZLATA OGNEVICH – "Не чіпляй": дивіться відео онлайн

Нікіта Кисельов

Музикант випустив новий альбом "Обережно! Любов". Він називає його щирою сповіддю чоловіка, який побачив різні прояви кохання, але не зневірився. Пісня "Пілоти" – головна у платівці.

Мій альбом і, власне, трек "Пілоти" саме про це – про те, що за любов треба боротися. І навіть якщо це складно – все одно зусилля того варті,

– поділився Нікіта Кісельов.

Нікіта Кисельов – "Пілоти": дивіться відео онлайн

alyona alyona & SKYLERR

Українські артистки презентували дует – це емоційна пісня про свободу, внутрішню силу та віру в себе. Композиція має нагадати кожному слухачеві не здаватися і рухатися вперед. Особливого звучання пісні додало виконання хору імені Г. Верьовки.

Alyona Alyona & SKYLERR – "Лети": дивіться відео онлайн

Павло Зібров

Народний артист України презентував яскравий і танцювальний саундтрек цієї осені. У пісні поєдналися легкі ритми та латинський драйв. Павло Зібров постав у ролі "Зібрембо", щоб зарядити слухачів енергією з перших секунд. Артист продемонстрував фірмовий стиль та самоіронію, закликаючи усміхатися навіть у важкі часи.

Павло Зібров – Disco Zibrembo: дивіться відео онлайн

GROSU

Співачка представила новий кліп і пісню разом із загадковим виконавцем Don Maron. Це трек про двох людей, яких розділяють мовчання і страхи, але тримає почуття.

Два світи ламають стіни між собою, долають перешкоди, рухаються назустріч один одному, бо понад усе прагнуть продовжити свою спільну історію. Можна вважати це сиквелом однієї з найпопулярніших моїх робіт, яка свого часу зібрала кілька десятків мільйонів переглядів,

– ділиться GROSU

GROSU – Say My Name: дивіться відео онлайн

Valeriya Force

Учасниця "Х-Фактора" та співачка представила нову роботу, в якій поєднала силу англомовної попенергії та українські етнічні мотиви. За словами артистки, це історія її власної трансформації. У фінальній частині звучить архаїчний мотив, що є символом пошуку свободи та любові.

Valeriya Force – What Do You Want?: слухайте онлайн