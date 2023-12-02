Трек Тіни Кароль українською та вибуховий хіт з тіктока: 7 найкращих пісень цього тижня

Останній тиждень листопада був плідним на музичні новинки. Українські артисти презентували нові пісні, що заслуговують на підтримку й прослуховування.

24 Канал зібрав усі новинки за останній тиждень листопада. Це хіт від тіктокерки Кажанни, нова пісня гурту O.Torvald та українська версія пісні Тіни Кароль.

До теми Різдвяний настрій забезпечено: 6 вірусних святкових пісень, які розривають тренди тіктока

Кажанна

Зірка тіктоку та підопічна Jerry Heil випустила вірусний трек "Пазл". У пісні співачка розповідає про внутрішні відчуття, внутрішній конфлікт усередині кожного з нас. У цій ситуації головне – дослуховуватися внутрішнього голосу.

Кажанна – "Пазл": дивіться відео онлайн

Оля Полякова

Співачка вперше виконала цю пісню під час прем'єри свого концерту у березні 2023. Трек високо оцінили музичні критики та шанувальники співачки. У пісні переплітаються теми надії, вічного кохання, сімейного затишку та новорічного дива.

Оля Полякова – "Вишні": дивіться відео онлайн

Нікіта Кісельов

Молодий музикант переклав хіт Тіни Кароль "Полюс притяжения" українською мовою, а співачка дозволила виконувати цю пісню. Так з'явилась україномовна версія "Полюси".

Нікіта Кісельов – "Полюси": дивіться відео онлайн

KARTA SVITU

Автори хіта про пса Патрона запрем'єрили пісню "Батіна тачка". Відеокліп до треку схожий на короткометражний фільм, розповідає містично-комедійну історію про трикутник кохання, де третьою дієвою особою є автомобіль.

KARTA SVITU – "Батіна тачка": дивіться відео онлайн

O.Torvald

Музична кар'єра гурту мала завершитися піснею "Я повернусь". Та рішення змінили за день до того, як артисти мали оголосити про це на концерті у Львові. У відео зібрані архівні відео гурту, яким вже понад 10 років.

O.Torvald – "Я повернусь": дивіться відео онлайн

Oxana Trach

Авторка презентувала ліричний трек "Вдома", основною ідеєю якого є кохання без подвигів. На думку співачки, у сучасному світі не потрібно робити лицарські вчинки, щоб довести силу своїх почуттів. Це перша творча колаборація з лейблом ENKO.

Oxana Trach – "Вдома": дивіться відео онлайн

Джонні Дивний

Після рестарту сольної кар'єри учасник Kalush Orchestra презентував трек, записаний зі своїм наставником у хіп-хопі notnow. Вони створили колаборацію німецькою мовою Rapperisсh punkt, який записували у Берліні під час туру Джонні Дивного.

Джонні Дивний та notnow – Rapperisсh punkt: дивіться відео онлайн