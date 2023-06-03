Поки Лорак дарує пралки в Росії: колишній чоловік зрадниці одружився під Києвом – помпезні фото

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу одружився. Пара зіграла весілля у ресторані в Конча-Заспі. В цей час Ані Лорак в Росії дарує пралки біженцям.

3 червня Мурат взяв шлюб зі своєю коханою, візажисткою Лілією, з якою він у стосунках понад 2 роки. Пара спочатку приховувала день весілля, а тепер нарешті показала урочисті фото.

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Мурат та Лілія влаштували затишну вечірку в одному з заміських ресторанів Києва. Цікаво, що самі наречені довго тримали своє свято у секреті.



Ексчоловік Ані Лорак одружився / Фото з його інстаграм-сторіс

Спочатку Налчаджиоглу опублікував фото, на якому видніється церква на тлі ранкового неба. Так Мурат натякнув, де вони з Лілією одне одному скажуть "так". Згодом він почав перепощувати фото від рідних, які вітали його з весіллям.



Тимур Налчаджиоглу одружився / Фото з його інстаграм-сторіс

І лише згодом чоловік опублікував сторіс зі своєю дружиною. Пара була у вишуканих весільних вбраннях.



Ексчоловік Ані Лорак одружився / Фото з його інстаграм-сторіс

Зазначимо, що Мурат Налчаджиоглу розсекретив стосунки з Лілією у серпні 2020 року. Тоді пара відвідала день народження друга у Львові. А освідчився Мурат дівчині наприкінці вересня 2021 року.

Дивіться більше фото з весілля Мурат Налчаджиоглу та Лілії:

Водночас сама Ані Лорак зараз живе в Москві, активно гастролює, чим забезпечує російську армію у війні. Зірка вже неодноразово ганьбилася цинічними заявами в бік України. Додамо, що співачка-зрадниця теж має бойфренда, з яким вона відпочивала в ОАЕ у квітні цього року. Виявилося, що її обранець – майстер з духовних практик Ісаак Віджраку.

Що відомо про стосунки Мурата з Ані Лорак: коротко