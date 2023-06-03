Поки Лорак дарує пралки в Росії: колишній чоловік зрадниці одружився під Києвом – помпезні фото
Джерело:Мурат Налчаджиоглу
Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу одружився. Пара зіграла весілля у ресторані в Конча-Заспі. В цей час Ані Лорак в Росії дарує пралки біженцям.
3 червня Мурат взяв шлюб зі своєю коханою, візажисткою Лілією, з якою він у стосунках понад 2 роки. Пара спочатку приховувала день весілля, а тепер нарешті показала урочисті фото.
До теми Ані Лорак після атаки дронів подарувала пральну машину біженцям з Донбасу: відео з Підмосков'я
Мурат та Лілія влаштували затишну вечірку в одному з заміських ресторанів Києва. Цікаво, що самі наречені довго тримали своє свято у секреті.
Ексчоловік Ані Лорак одружився / Фото з його інстаграм-сторіс
Спочатку Налчаджиоглу опублікував фото, на якому видніється церква на тлі ранкового неба. Так Мурат натякнув, де вони з Лілією одне одному скажуть "так". Згодом він почав перепощувати фото від рідних, які вітали його з весіллям.
Тимур Налчаджиоглу одружився / Фото з його інстаграм-сторіс
І лише згодом чоловік опублікував сторіс зі своєю дружиною. Пара була у вишуканих весільних вбраннях.
Ексчоловік Ані Лорак одружився / Фото з його інстаграм-сторіс
Зазначимо, що Мурат Налчаджиоглу розсекретив стосунки з Лілією у серпні 2020 року. Тоді пара відвідала день народження друга у Львові. А освідчився Мурат дівчині наприкінці вересня 2021 року.
Дивіться більше фото з весілля Мурат Налчаджиоглу та Лілії:
Водночас сама Ані Лорак зараз живе в Москві, активно гастролює, чим забезпечує російську армію у війні. Зірка вже неодноразово ганьбилася цинічними заявами в бік України. Додамо, що співачка-зрадниця теж має бойфренда, з яким вона відпочивала в ОАЕ у квітні цього року. Виявилося, що її обранець – майстер з духовних практик Ісаак Віджраку.
Що відомо про стосунки Мурата з Ані Лорак: коротко
- На початку грудня Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, подала документи на розлучення з Муратом. Київський суд 31 січня 2019 року офіційно розлучив співачку з турецьким бізнесменом.
- У коментарі журналістам про причини розлучення Ані Лорак заявила, що їй нібито набридло бути жертвою. Згодом артистка презентувала пісню, в якій заспівала про зраду коханого.
- Додамо, що ЗМІ говорили про розрив подружжя ще влітку 2018 року, коли чоловіка артистки спіймали на зраді.