Після 31 грудня трансляцію припинять MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV та MTV Live. Однак флагманський канал MTV HD залишиться в ефірі. Він буде показувати реаліті-шоу Naked Dating UK та Geordie Shore, повідомляє Showbiz 24 з посиланням на BBC.

Таке рішення пов'язане зі зміною глядацьких звичок. Річ у тім, що музичні відеокліпи тепер зазвичай дивляться на ютубі або в соціальних мережах, а не по телевізору.

Речник материнської компанії MTV, Paramount, не надав коментарів з цього приводу. А от колишня ведуча MTV Сімона Енджел заявила, що їй "дуже сумно" і що не може повірити в те, що сталося.

Нам потрібно підтримати цих артистів, і нам усім потрібно знову танцювати й слухати музику. І я знаю, що ми робимо це онлайн у наших власних маленьких бульбашках, але MTV було місцем, де все поєдналося. Тож це справді розбиває мені серце,

– сказала вона.

Очікується, що Paramount закриє музичні канали MTV ще в Австралії, Польщі, Франції та Бразилії. Компанія хоче скоротити витрати на 500 мільйонів доларів

Що відомо про MTV?