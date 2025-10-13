Після 31 грудня трансляцію припинять MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV та MTV Live. Однак флагманський канал MTV HD залишиться в ефірі. Він буде показувати реаліті-шоу Naked Dating UK та Geordie Shore, повідомляє Showbiz 24 з посиланням на BBC.
Таке рішення пов'язане зі зміною глядацьких звичок. Річ у тім, що музичні відеокліпи тепер зазвичай дивляться на ютубі або в соціальних мережах, а не по телевізору.
Речник материнської компанії MTV, Paramount, не надав коментарів з цього приводу. А от колишня ведуча MTV Сімона Енджел заявила, що їй "дуже сумно" і що не може повірити в те, що сталося.
Нам потрібно підтримати цих артистів, і нам усім потрібно знову танцювати й слухати музику. І я знаю, що ми робимо це онлайн у наших власних маленьких бульбашках, але MTV було місцем, де все поєдналося. Тож це справді розбиває мені серце,
– сказала вона.
Очікується, що Paramount закриє музичні канали MTV ще в Австралії, Польщі, Франції та Бразилії. Компанія хоче скоротити витрати на 500 мільйонів доларів
Що відомо про MTV?
MTV з'явився у США у 1981 році й швидко завоював увагу глядачів.
У перші роки існування каналу відбулася світова прем'єра відеокліпу Майкла Джексона на пісню Thriller, 16-годинна трансляція концертів Live Aid у 1985 році та зародження премії MTV Video Music Awards.
MTV Europe розпочав трансляцію у 1987 році, а у Великій Британії з'явився власний спеціалізований канал у 1997 році.