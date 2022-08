Українець Нікіта Кузьменко отримав нагороду MTV Video Music Awards 2022

Український оператор Нікіта Кузьменко, що працює в команді режисерки Тані Муіньо, отримав нагороду MTV VMA 2022. Він переміг в номінації "Найкраща операторська робота".

Вночі 29 серпня відбулась церемонія нагородження MTV Video Music Awards 2022. В кількох з номінацій переміг кліп і пісня Гаррі Стайлза As It Was. Відеороботу для артиста створила команда української режисерки Тані Муіньо.

Українець отримав нагороду MTV VMA 2022

Кліп Гаррі Стайлза As It Was переміг в номінації "Найкраща поппісня", а також "Найкраща операторська робота". Тому нагороду отримав український оператор Нікіта Кузьменко, який і знімав відео для музиканта разом з Танею Муіньо.

Зауважимо, що пісня As It Was претендувала й на інші нагороди. Зокрема, в номінаціях "Відео року", "Найкраща режисерська робота" та "Найкраща хореографія".

Гаррі Стайлз – As It Was: дивіться відео онлайн

Таня Муіньо відреагувала на перемогу оператора Нікіти лаконічним інстаграм-сторіз: "Найкращий оператор".



Фото з інстаграм-сторіз

Таня Муіньо та її заслужені нагороди на MTV VMA 2022