Українець Нікіта Кузьменко отримав нагороду MTV Video Music Awards 2022
Український оператор Нікіта Кузьменко, що працює в команді режисерки Тані Муіньо, отримав нагороду MTV VMA 2022. Він переміг в номінації "Найкраща операторська робота".
Вночі 29 серпня відбулась церемонія нагородження MTV Video Music Awards 2022. В кількох з номінацій переміг кліп і пісня Гаррі Стайлза As It Was. Відеороботу для артиста створила команда української режисерки Тані Муіньо.
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Українець отримав нагороду MTV VMA 2022
Кліп Гаррі Стайлза As It Was переміг в номінації "Найкраща поппісня", а також "Найкраща операторська робота". Тому нагороду отримав український оператор Нікіта Кузьменко, який і знімав відео для музиканта разом з Танею Муіньо.
Зауважимо, що пісня As It Was претендувала й на інші нагороди. Зокрема, в номінаціях "Відео року", "Найкраща режисерська робота" та "Найкраща хореографія".
Гаррі Стайлз – As It Was: дивіться відео онлайн
Таня Муіньо відреагувала на перемогу оператора Нікіти лаконічним інстаграм-сторіз: "Найкращий оператор".
Фото з інстаграм-сторіз
Таня Муіньо та її заслужені нагороди на MTV VMA 2022
- Цьогоріч українська кліпмейкерка Таня Муіньо взяла 9 номінацій MTV VMA 2022. Окрім кліпу Гаррі Стайлза, це роботи Normani, Cardi B Wild Side – Wild Side (три номінації: "Найкраще r&b відео", "Найкраща операторська робота", "Найкраща хореографія") та Post Malone, The The Weeknd – One Right Now ("Найкраще відео, створене в колаборації").
- Минулого 2021 року Таня Муіньо перемогла у номінації "Найкраща режисерська робота". Вона знімала кліп MONTERO для епатажного репера Lil Nas X, а музикант переміг у ще двох номінаціях.