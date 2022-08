Вночі 29 серпня в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, відбулося нагородження премії MTV Video Music Awards. Ведучими легендарного вечора стали LL Cool, Нікі Мінаж та Джек Гарлоу. Величезна кількість співаків, співачок та колективів прибуло на вручення – Anitta, Blackpink, Eminem та Snoop Dogg, переможці Євробачення-2021 Måneskin, Нікі Мінаж й навіть легенди рок-музики Red Hot Chili Peppers.

Найбільше номінацій взяв Кендрік Ламар, Джек Гарлоу та Lil Nas X – вони змагались за перемогу одразу сім разів. 6 номінацій було у Гаррі Стайлза та Doja Cat, тоді як у 5 номінаціях змагався Ед Ширан, Біллі Айліш та The Weeknd. Читайте нижче, хто ж переміг у всіх номінаціях однієї з найкращих музичних премій.

Переможці премії MTV Video Music Awards 2022

"Відео року": Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version);

Тейлор Свіфт – All Too Well: дивіться відео онлайн

"Артист року": Bad Bunny;

"Пісня року": Біллі Айліш – Happier Than Ever;

"Найкращий новий артист": Дав Камерон;

"Альбом року": Гаррі Стайлз – Harry's House;

"Найкращий перформанс року": SEVENTEEN – Rock With You;

"Найкраща колаборація": Lil Nas X, Джек Гарлоу – INDUSTRY BABY;

"Найкраща поппісня": Гаррі Стайлз – As It Was;

Гаррі Стайлз – As It Was: дивіться відео онлайн

"Найкраща пісня в стилі хіп-хоп": Нікі Мінаж і Lil Baby – Do We Have a Problem?;

"Найкраща рок-пісня": Red Hot Chili Peppers – Black Summer;

"Найкраща альтернативна пісня": Måneskin – I WANNA BE YOUR SLAVE;

"Найкраща латиноамериканська пісня": Anitta – Envolver;

"Найкраща пісня в стилі R&B": The Weeknd – Out Of Time – XO;

"Найкраща k-pop пісня": LISA – LALISA;

"Найкраще відео з сенсом": Lizzo – About Damn Time;

"Найкраще виконання у метавсесвіті": BLACKPINK – The Virtual | PUBG;

"Найкраще довге відео": Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version);

"Найкраща операторська робота": Гаррі Стайлз – As It Was;

"Найкраща режисерська робота": Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version);

"Найкращі візуальні ефекти": Lil Nas X, Джек Гарлоу – INDUSTRY BABY;

"Найкраща хореографія": Doja Cat – Woman;

"Найкращий монтаж": ROSALÍA – SAOKO;

"Пісня літа": Джек Гарлоу – First Class

Нагадаємо, MTV Video Music Awards – це щорічна церемонія нагородження найкращих представників світової музичної індустрії за нові треки та відеокліпи. Понад 40 тому років її заснував музично-розважальний телеканал MTV. Абсолютною тріумфаторкою MTV Video Music Awards є Бейонсе, за нею йдуть Мадонна та Леді Гага.