Вночі 29 серпня в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, відбулося нагородження премії MTV Video Music Awards. Ведучими легендарного вечора стали LL Cool, Нікі Мінаж та Джек Гарлоу. Величезна кількість співаків, співачок та колективів прибуло на вручення – Anitta, Blackpink, Eminem та Snoop Dogg, переможці Євробачення-2021 Måneskin, Нікі Мінаж й навіть легенди рок-музики Red Hot Chili Peppers.
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Найбільше номінацій взяв Кендрік Ламар, Джек Гарлоу та Lil Nas X – вони змагались за перемогу одразу сім разів. 6 номінацій було у Гаррі Стайлза та Doja Cat, тоді як у 5 номінаціях змагався Ед Ширан, Біллі Айліш та The Weeknd. Читайте нижче, хто ж переміг у всіх номінаціях однієї з найкращих музичних премій.
Переможці премії MTV Video Music Awards 2022
"Відео року": Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version);
Тейлор Свіфт – All Too Well: дивіться відео онлайн
"Артист року": Bad Bunny;
"Пісня року": Біллі Айліш – Happier Than Ever;
"Найкращий новий артист": Дав Камерон;
"Альбом року": Гаррі Стайлз – Harry's House;
"Найкращий перформанс року": SEVENTEEN – Rock With You;
"Найкраща колаборація": Lil Nas X, Джек Гарлоу – INDUSTRY BABY;
"Найкраща поппісня": Гаррі Стайлз – As It Was;
Гаррі Стайлз – As It Was: дивіться відео онлайн
"Найкраща пісня в стилі хіп-хоп": Нікі Мінаж і Lil Baby – Do We Have a Problem?;
"Найкраща рок-пісня": Red Hot Chili Peppers – Black Summer;
"Найкраща альтернативна пісня": Måneskin – I WANNA BE YOUR SLAVE;
"Найкраща латиноамериканська пісня": Anitta – Envolver;
"Найкраща пісня в стилі R&B": The Weeknd – Out Of Time – XO;
"Найкраща k-pop пісня": LISA – LALISA;
"Найкраще відео з сенсом": Lizzo – About Damn Time;
"Найкраще виконання у метавсесвіті": BLACKPINK – The Virtual | PUBG;
"Найкраще довге відео": Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version);
"Найкраща операторська робота": Гаррі Стайлз – As It Was;
"Найкраща режисерська робота": Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version);
"Найкращі візуальні ефекти": Lil Nas X, Джек Гарлоу – INDUSTRY BABY;
"Найкраща хореографія": Doja Cat – Woman;
"Найкращий монтаж": ROSALÍA – SAOKO;
"Пісня літа": Джек Гарлоу – First Class