"Мрії збуваються": поранений Андрій Хливнюк поспілкувався з зіркою Pink Floyd

Лідер гурту "Бумбокс" днями отримав осколкове поранення, перебуваючи у складі київської ТрО. Зараз вокаліст проходить лікування, але тим часом зав'язує нові приємні знайомства.

Цього разу Хливнюку вдалось поспілкуватись з англійським музикантом та лідером популярного рок-гурту Pink Floyd – Девідом Гілмором. Розмову ініціював сам британець, адже попередньо він написав команді "Бумбоксу" особисте повідомлення, що хоче зв'язатись з Андрієм.

До слова Лідер "Бумбоксу" Хливнюк показався на лікарняному ліжку за два дні після обстрілу: фото



Девід Гілмор написав "Бубмоксу" за телефонну розмову / Фото з інстаграму гурту

Відеорозмова між двома колегами таки відбулась 28 березня і, схоже, була дуже позитивною.

Поранення не привід, попрацюємо з легендарним Девідом Гілмором, підтримаємо Україну гучно і на весь світ! Дякую пане Гілмор!!! Мрії збуваються!!!

– емоційно написав Хливнюк у своєму фейсбуці.

На скриншоті фото можна побачити, як музиканти спілкувались по відеозв'язку – Андрій був на ліжку у лікарняній палаті з перев'язаним обличчям, а Девід – у будинку з дерева. Обидва приємно усміхались на камеру.



Андрій Хливнюк поспілкувався з лідером Pink Floyd / Скриншот з фейсбуку

Фанати залишились вражені такою несподіванкою і побажали Андрію якнайшвидше встати на ноги, аби далі творити і захищати країну.

Що відомо про Девіда Гілмора та Україну

Зазначимо, що Девід Гілмор свого часу працював продюсером різних артистів і зробив успішну кар'єру сольного виконавця, але найбільшу славу здобув у складі Pink Floyd. Чоловік завжди бере активну участь у діяльності багатьох благодійних організацій, через що у 2003 році йому навіть присвоїли чин Командора Ордену Британської імперії за благодійну діяльність. У 2009 році британський журнал Classic Rock включив Гілмора у свій список найвидатніших гітаристів світу, а у 2011 році Гілмор посів 14-те місце в рейтингу журналу Rolling Stone "100 найкращих гітаристів усіх часів".

Два тижні тому Девід Гілмор у своєму інстаграмі засудив вторгнення Росії на територію України та заявив, що видаляє усі свої особисті композиції та гурту Pink Floyd з усіх музичних платформ на території Росії та Білорусі:

Щоб разом зі світом рішуче засудити вторгнення Росії в Україну, твори Pink Floyd з 1987 року та всі сольні записи Девіда Гілмора із сьогоднішнього дня віддаляються від усіх постачальників цифрової музики в Росії та Білорусі.

Чоловік також закликав зупинити стріляти росіян в українців. Він має особливі сентименти до України, адже його невістка родом з України і його внуки ще хочуть приїхати у мирну і квітучу країну. "Путін повинен піти", – казав музикант.