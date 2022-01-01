Мрія здійснилася, – ексклюзивне інтерв'ю з Дмитром Коляденком про участь у "Новорічній Масці"

31 грудня на телеканалі "Україна" відгриміло святкове шоу "Новорічна Маска". В образі Дзеркальної людини на сцену вийшов співак та шоумен Дмитро Коляденко. Ексклюзивне інтерв'ю з ним – читайте далі.

Яскравий і запальний співак за лаштунками шоу зізнався, чому на сцену вийшов з таблеткою і розповів, як загадує бажання, щоб ті неодмінно здійснилися.

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Участь у "Новорічній Масці"

Дмитре, що відчували в костюмі Дзеркальної людини?

Почну з іншого. Я постійно дивився шоу "Маска" і не розумів, чому не кличуть Дмитра Коляденка. І ось, нарешті моя мрія здійснилася. Одразу погодився і був у передчутті, як все пройде. Зізнаюся, було не легко!



Дмитро Коляденко в образі Дзеркальної людини / Фото пресслужби

Не розчарувалися, коли Вас так швидко розсекретили?

Ні, навпаки! Це ж свято – новорічний випуск. Я прийшов не боротися за перемогу, не змагатися. Круто, що мене одразу впізнали та співали "Діма Коляденко". Напевно, навіть якщо я голим вийду на сцену, всі одразу зрозуміють, що це Коляденко (сміється).



Дмитро Коляденко на "Новорічній Масці" / Фото пресслужби

Як Вам атмосфера святкового вечора?

Тут просто казка! І мені, як учаснику, дуже сподобалося, хоча, зізнаюся, під костюмом мав таблеточку заспокійливого. Мені було важко дихати. Просто уявити не можу, як артисти влітку знімаються в таких образах. Я тільки одягнув костюм і відчув, що мені не добре в закритому просторі. Не було чим дихати. Я нічого не боюся в житті, але сьогодні на дві хвилини злякався.

А коли зняли маску, стало краще?

Все супер! Ймовірно, просто злякався. Нелегко, напевно, не кожен чоловік на таке піде, а тим більше дівчина.

Дзеркальна людина на "Новорічній Масці": дивіться відео онлайн

Святкування Нового року, подарунки

Як святкуєте Новий рік?

Працюю! Телефонують, запрошують і це прекрасно. Ми, артисти, любимо працювати в цю ніч. Я стараюся працювати, проводити концерти та святкувати з іншими людьми – з шампанським, мандаринами, ялинками, гарним настроєм!

Вже підготували подарунки та святковий одяг?

Звісно! Я постійно завчасно вивчаю, в чому потрібно святкувати Новий рік. Цього року – обов'язковий леопардовий принт! Жінки – сукні, чоловіки – піджаки. Я купив собі леопардову накидку. А ще обов'язково має бути жива ялинка! Купіть невелику, з биркою.

Подарунки для Ірини Білик

Пам'ятаєте найнезвичніший подарунок, який отримували в новорічну ніч?

Зазвичай, я дарую в новорічну ніч подарунки. 15 років дарував Ірині Білик каблучки саме в новорічну ніч! Вона їх приймала, але заміж не виходила. Саме у святковий вечір, приблизно за годину до Нового року, я вів її то на балкон, то в туалет, і зізнавався у коханні.

Чому в туалет?

Вона також сміялася: "Як так?". Все просто – в неї концерт, багато фанатів, а мені потрібно сказати наодинці. Ось і чекаю відповіді вже 15 років (сміється).

А скільки грошей на це витратили?

Я ніколи не рахую гроші, які витрачаю на подарунки. Якщо мені подобається – купую! Хочеться – придбай і радій. Адже все це від душі.

У святковий час з Вами траплялося щось магічне?

Так, зазвичай, всі мої бажання здійснюються! Тому я загадую ще й наперед. Сідаю, запалюю свічки, прописую все на папері. Залишаю собі список бажань і перечитую вкінці року. І ось все здійснюється, крім одного – щось мені з коханнями та друзями не щастить. Найпростіше, а не здійснюється.