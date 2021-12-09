Можу напитися, – Адель про те, чому їй заборонили самостійно вести інстаграм
Джерело:ютуб NikkieTutorials
Британська співачка Адель зізналась, що не має доступу до свого інстаграму. За її словами, менеджмент не повідомляє зірці її пароль, бо вона "може напитися".
Відома британська співачка Адель взяла участь у ролику з візажисткою і ведучою Ніккі де Ягер. Там вона зробила артистці макіяж на пів обличчя, а також ставила різноманітні запитання.
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Адель не має доступу до інстаграму
Упродовж зйомок відео Адель зізналась, що не може самостійно керувати блогом в інстаграмі. Її команда змінила пароль і не повідомляє його зірці. За словами співачки, все тому, що іноді вона може нетактовно поводитися.
Вони забрали пароль, я не знаю свій пароль. Вони хвилюються, що я можу напитися або просто буду роздратованою… Я особисто опублікувала там лише одне фото, після чого вони забрали мій пароль,
– зізналась Адель.
Скоріш за все, мова йде про фото, яке Адель опублікувала минулого року.
Фото, через яке здійнялась хвиля хейту / Фото з інстаграму зірки
Виконавиця оприлюднила кадр на честь лондонського фестивалю Ноттінг-хілл, що скасували через коронавірус. Але тоді як одні захоплювалися схудлою фігурою Адель, інші звинуватили її у культурній апропріації – привласненні цінностей іншої культури.
Артистку захейтили через те, що прапор Ямайки красувався у неї на грудях, а також через традиційну зачіску, притаманну народам банту. Тож, ймовірно, саме це фото стало причиною відсутності доступу Адель до інстаграму.Цікаво, що після інтерв'ю фан-база знаменитості створила тег Free Adele, закликаючи менеджмент повернути виконавиці пароль і доступ до соціальної мережі.