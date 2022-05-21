"Можемо сперечатися щодо літературних речей": чи редагує тексти чоловіка Олена Зеленська

Олена Зеленська раніше розповідала, що могла редагувати тексти президента. Тепер ж вона зізналась, що це їй не під силу.

Олена Зеленська розповіла, чи редагує тексти чоловіка. Президентське подружжя дало інтерв'ю у прямому ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Чи редагує Олена Зеленська промови президента

Дружина президента розповіла, що текстів Володимира настільки багато, що вона не спромоглась їх редагувати просто фізично.

Мені здається, вже це мені не під силу було б, бо їхня робота сягнула таких великих розмірів. Я б, можливо, і фізично не встигла все відредагувати. Мені в принципі вже не хочеться цього робити. Здається, що все краще й краще. Ми можемо сперечатися з літературних речей, мені іноді замало якихось прийомів, іноді забагато,

– зауважила Олена.

"Можна було цю метафору тут не використовувати, занадто багато прикладів, можна було 3 поставити, а не 8. Дуже довго, зупинись. Але це вже постфактум просто обговорюємо те, що вже відбулося. Я думаю, що в мене є інші місії, вони з командою справляються дуже добре", – додала перша леді.

, ще до війни Олександр Пікалов зізнавався, що Олена Зеленська продовжувала працювати над сценаріями "Кварталу 95". "У нас з'явилася цензура, звідки не чекали", – коментував актор. Все ж, він зауважував, що перша леді з'являлась рідко, бо в неї завжди обмаль часу.

Зеленська пояснила, як для чоловіка пишуть тексти. Спершу він висловлює свої думки тезово, а їх вже збирає його команда в один спіч: "Хтось сів і написав все для президента – такого не буває. В тому й полягає, чому я не можу допомогти, тому що це його думки, не мої, я могла б їх якось оформити, але це в мене зайняло б більше часу, ніж в його помічників".