Став зіркою тіктоку: скрипаль із ЗСУ Мойсей Бондаренко зіграв воїнам хіт "We will rock you"

Український скрипаль Мойсей Бондаренко підтримує військових у складі "Культурного десанту". Артист перед воїнами ЗСУ виконав популярних хіт гурту Queen – "We will rock you".

Ролик завірусився у тіктоці та за одну добу зібрав сотні тисяч переглядів. Відео опублікували на сторінці "Культурного десанту".

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Музиканти зіграли воїнам

Артисти виступили перед воїнами, які зараз захищають Україну. Разом з "Культурним десантом" приїхали саксофоніст, скрипаль і піаніст, які разом зіграли мотив надихаючої пісні "We will rock you".

Відео вразило мережу. У ролику військові тупотіли та плескали, як це роблять в усьому світі під час прослуховування хіта Фредді Меркʼюрі. Бійці насолоджувалися виконанням пісні.

Реакція мережі

У коментарях українці звернулися до воїнів ЗСУ, подякували за захист та побажали їм мужності, а музикантів розхвалили за круте виконання пісні:

"Найкращі у всьому!"

"Хлопці-музиканти, ви навіть не уявляєте, яке благе діло робите для наших хлопців! Дякуємо вам за все".

"Дуже круто! Молодці!"

"Як гарно! Україна – перемога на усіх фронтах!"

"Фредді Меркʼюрі відпочиває".

"Наші красені, які ви чудові! Бажаю скорішої перемоги!"

"Неймовірно талановиті, найкращі. Бережи вас, Господь. Низький уклін кожному Герою".

"Бережіть себе, щоб зберегти Україну".

"Хлопці, ви неймовірні. Бережи вас, Боже, поверніться живими додому".

Мойсей Бондаренко часто ділиться з шанувальниками відео з передової. Артист грає на скрипці серед поля, зруйнованих будинків, у підвалах, біля артилерії, перед військовими тощо. Він публікує відео у своїх соцмережах, чим доводить фанів до сліз.

Раніше музикант також зачарував українців чуттєвим виконанням пісні разом із захисницею "Пташкою". Дівчина співала "Місяць на небі" під акомпанемент скрипки.