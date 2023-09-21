Ролик завирусился в токтоке и за сутки собрал сотни тысяч просмотров. Видео опубликовали на странице "Культурного десанта".
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Музыканты сыграли воинам
Артисты выступили перед воинами, которые сейчас защищают Украину. Вместе с "Культурным десантом" приехали саксофонист, скрипач и пианист, вместе сыгравшие мотив вдохновляющей песни "We will rock you".
Видео поразило сеть. В ролике военные топали и хлопали, как это делают во всем мире во время прослушивания хита Фредди Меркьюри. Бойцы наслаждались исполнением песни.
Реакция сети
В комментариях украинцы обратились к воинам ВСУ, поблагодарили за защиту и пожелали им мужества, а музыкантов расхвалили за крутое исполнение песни:
- "Лучшие во всем!"
- "Ребята-музыканты, вы даже не представляете, какое благое дело делаете для наших ребят! Спасибо вам за все".
- "Очень круто! Молодцы!"
- "Как хорошо! Украина – победа на всех фронтах!"
- "Фредди Меркьюри отдыхает".
- "Наши красавцы, какие вы великолепны! Желаю скорейшей победы!"
- "Невероятно талантливы, лучшие. Береги вас, Господь. Низкий поклон каждому Герою".
- "Берегите себя, чтобы сохранить Украину".
- "Ребята, вы невероятны. Береги вас, Боже, вернитесь живыми домой".
Моисей Бондаренко часто делится с поклонниками видео с передовой. Артист играет на скрипке среди поля, разрушенных домов, в подвалах, возле артиллерии, перед военными и т.д. Он публикует видео в своих соцсетях, чем доводит фанов до слез.
Ранее музыкант также очаровал украинцев чувственным исполнением песни вместе с защитницей "Пташкой". Девушка пела "Луну на небе" под аккомпанемент скрипки.
Что делает "Культурный десант" на фронтеЭтот проект работает с морально-психологическим состоянием военных. К тому же, такие концерты поднимают боевой дух воинов ВСУ и заряжают силой двигаться к победе.
К команде Коли Серги, который основал "Культурный десант", уже присоединились Александр Чемеров, Александр Ярмак, Светлана Тарабарова, Моисей Бондаренко, Павел Вышебаба и многие другие известные культурные деятели.