Ролик завирусился в токтоке и за сутки собрал сотни тысяч просмотров. Видео опубликовали на странице "Культурного десанта".

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Музыканты сыграли воинам

Артисты выступили перед воинами, которые сейчас защищают Украину. Вместе с "Культурным десантом" приехали саксофонист, скрипач и пианист, вместе сыгравшие мотив вдохновляющей песни "We will rock you".

Видео поразило сеть. В ролике военные топали и хлопали, как это делают во всем мире во время прослушивания хита Фредди Меркьюри. Бойцы наслаждались исполнением песни.

Реакция сети

В комментариях украинцы обратились к воинам ВСУ, поблагодарили за защиту и пожелали им мужества, а музыкантов расхвалили за крутое исполнение песни:

"Лучшие во всем!"

"Ребята-музыканты, вы даже не представляете, какое благое дело делаете для наших ребят! Спасибо вам за все".

"Очень круто! Молодцы!"

"Как хорошо! Украина – победа на всех фронтах!"

"Фредди Меркьюри отдыхает".

"Наши красавцы, какие вы великолепны! Желаю скорейшей победы!"

"Невероятно талантливы, лучшие. Береги вас, Господь. Низкий поклон каждому Герою".

"Берегите себя, чтобы сохранить Украину".

"Ребята, вы невероятны. Береги вас, Боже, вернитесь живыми домой".

Моисей Бондаренко часто делится с поклонниками видео с передовой. Артист играет на скрипке среди поля, разрушенных домов, в подвалах, возле артиллерии, перед военными и т.д. Он публикует видео в своих соцсетях, чем доводит фанов до слез.

Ранее музыкант также очаровал украинцев чувственным исполнением песни вместе с защитницей "Пташкой". Девушка пела "Луну на небе" под аккомпанемент скрипки.