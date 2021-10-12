Моя рідна людина померла, – Олег Винник розповів про сімейну втрату

Український виконавець Олег Винник поділився особистим. Він розповів, що якось у нього померла рідна людина – нею стала сестра його бек-вокалістки Таюне, яку ЗМІ вважають дружиною виконавця.

В інтерв'ю Олег Винник поділився, що у нього є своєрідне ставлення до грошей, адже одного разу вони вирішили долю близької йому людини. Тоді у нього таких коштів не було і вона померла.

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Коли вмирала твоя рідна людина, потрібно було 50 тисяч євро. На операцію. Все інше – філософія,

– заявив Винник, зазначивши, що це була рідна сестра Таюне, яка померла від раку.

Коли сталась біда, поряд з цим захворіла мама Таюне – у неї стався інфаркт. Саме тоді, у важкий період життя для обох, Винник написав жінці пісню "Солодкі сльози".

Що Винник говорить про Таюне

Щодо Таюне (справжнє ім'я – Таїсія Святко), яку вважають коханою виконавця, то він вірить у неї як сольну артистку та вже готує для неї репертуар.

"Я знав, що рано чи пізно це трапиться, але не очікував, що буду причетний до цього", – поділився Винник і більше нічого не розповів про стосунки з жінкою.



Олег Винник і Таюне / Фото з інстаграму артистки