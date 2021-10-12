В интервью Олег Винник поделился, что у него своеобразное отношение к деньгам, ведь однажды они решили судьбу близкого ему человека. Тогда у него таких средств не было и она умерла.

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Когда умирал твой родной человек, нужно было 50 тысяч евро. На операцию. Все остальное – философия,

– заявил Винник, отметив, что это была родная сестра Таюне, которая умерла от рака.

Когда случилась беда, рядом с этим заболела мама Таюне – у нее случился инфаркт. Именно тогда, в трудный период жизни для обоих, Винник написал женщине песню "Сладкие слезы".

Что Винник говорит о Таюне

Касательно Таюне (настоящее имя – Таисия Святко), которую считают возлюбленной исполнителя, то он верит в нее как сольную артистку и уже готовит для нее репертуар.

"Я знал, что рано или поздно это случится, но не ожидал, что буду причастен к этому", – поделился Винник и больше ничего не рассказал об отношениях с женщиной.



Олег Винник и Таюне / Фото из инстаграма артистки