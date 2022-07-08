Невже на передовій гинуть просто так, – Козловський про важливість мовного питання

Український співак Віталій Козловський висловився про мовне питання. Він наголосив, що сьогодні воно є дуже важливим, і кожному варто хоча б намагатися розмовляти українською.

Співак Віталій Козловський зізнався, що його мама була російськомовною, тому він знав та розмовляв російською. Але тепер говорить лише українською.

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Віталій Козловський про мовне питання

Виконавець розповів, що мовне питання є для нього принциповим. Тому сьогодні навіть з родичами та в побуті він спілкується українською мовою.

"Я скажу трошки попсові речі, тому що я багато читаю різної інформації, новин і точно можу сказати, що українська мова – це наша ідентифікація. Заслані козачки з Росії ніколи б не прижились у Польщі. У Польщі б сказали: що ви тут нам розповідаєте? А тут це все завжди приживалося і тому ми були між… Щось могли розуміти, щось ні. Ми ж всі з Радянського Союзу начебто. Хоч дійсно можу впевнено заявити, що Київ – це русифіковане було місто, у порівнянні особливо зі Львовом", – поділився Віталій Козловський.

Артист додав, що російськомовним людям, які не хочуть переходити на державну, рано чи пізно таки доведеться вивчити українську.

Вони мають зрозуміти одне – якщо ти переїжджаєш в Іспанію, тобі доведеться вчити іспанську мову. Переїдеш у Лондон, Англію – доведеться вчити англійську. Якщо переїдеш у Францію, а там дуже принципово ставляться до мовного питання, тобі доведеться вчити французьку мову, і так далі. Мовне питання – дуже важливе,

– підкреслив Козловський.

Повне інтерв'ю Віталія Козловського: дивіться відео (про мову з 08:43)

Співак згадав білорусь, яка через зросійщення та правління лукашенка, на його думку, втратила мову та культуру.

Спілкувався там з різними людьми, і творчими, і молоддю. Там взагалі немає білоруської мови, тільки існує російська. Там немає вже своєї культури – вона практично винищена. Я вже тоді почав задумуватися: невже це добре?

– вважає виконавець.

, про важливість мови також говорив Юрій Горбунов . Він наводив історії своїх знайомих військових, які в темряві лише по мові могли зрозуміти – чи перед ними свої, чи вороги. Ведучий розповів і про чоловіка, який просидів в окупації у підвалі кілька тижнів. Почувши українську, він наважився вийти.

Віталій Козловський наголосив, що зараз не страшно говорити з помилками чи росіянізмами – головне намагатися й робити це щодня. Він зауважив й те, що не слід цькувати чи змушувати до української.

"Ви побачите через місяць, що ваша українська стане значно кращою. Нам потрібно сьогодні через весь цей біль, всі ті смерті, горе, які зараз відбуваються в країні, все-таки намагатися в собі шукати цю потребу в нашій мові, це дуже важливий аспект для нас всіх сьогодні. Невже наші хлопці з дівчатами на передовій гинуть просто так? Я просто мав багато поїздок, був у Харкові, виступав для людей, вони дуже коряво зі мною говорили, важко їм. Але вони з поваги, можливо, до мене, нашої держави і мови сьогодні, спілкувались українською. Якщо ви почнете говорити українською, люди підтягнуться".