У мови немає національності, – одіозна Ані Лорак відзначилась заявою на "Новій хвилі"

Гастролерка Ані Лорак, яка останні роки живе та працює в Росії, днями виступила на творчому вечорі Діми Білана в рамках фестивалю "Нова хвиля" у Сочі. За лаштунками артистка розповіла, що у її новому осінньому альбомі можна буде почути пісню українською мовою.

Про вихід пісні українською мовою Ані Лорак повідомляла раніше – коли приїжджала в Україну та натякала в інстаграмі, що готує щось важливе цього року. Тоді в коментарях вона відповідала своїм фанатам, що готує українськомовну пісню.

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Деталями російська гастролерка поділилась журналісту у Сочі.

Восени вийде повноцінний альбом. А також буде пісня, особлива для мене особисто – вона буде на рідній українській мові. І, я думаю, порадує моїх шанувальників, тому що в музиці немає національності, вона звучить від серця,

– заявила виконавиця.

Варто додати, що останню пісню українською вона випускала ще у 2014 році під назвою "Мальви" – все інше було російськомовним репертуаром. Згодом Лорак переїхала жити в Росію і до сьогодні продовжує там свою діяльність. Щоправда, у серпні 2021-го, вперше за останні 7 років, вона виступила в Україні – два її концерти відбулись в Одесі, де були аншлаги. На противагу заворушенням та протестам, які відбувались, цьогоріч заходи пройшли спокійно. Зі сцени Ані Лорак не вибачалась за гастролі в Росії та проросійську позицію, але емоційно заявляла, що українські глядачі – лише її, і вона дуже рада їх бачити.

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Втім, це не завадило Ані Лорак через кілька днів відправитись назад у Росію та виступати на "Новій хвилі", де також "засвітилась" українська співачка Софія Ротару, яка вже за кілька днів виступатиме на День Незалежності у Києві.