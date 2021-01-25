У Москві мертвим знайшли відомого стендап-коміка та актора Олександра Шаляпіна. У понеділок, 25 січня, він наклав на себе руки. Артистові було 41 рік.

Помер Олександр Шаляпін

У Росії за загадкових обставин помер відомий стендап-комік та артист Олександр Шаляпін. Про це повідомив телеграм-канал Mash.

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У понеділок, 25 січня, Олександра Шаляпіна знайшла мертвим його дружина, коли повернулась з дачі близько 4 ранку. Тіло виявили з порізаними венами у квартирі коміка на Хорошевському шосе.

Коли дружила Шаляпіна повернулась додому, то побачила сліди крові. Побоюючись заходити всередину самій, вона зателефонувала другові. Разом вони знайшли актора мертвим. Медики щвидкої допомоги констатували смерть.

В Олександра Шаляпіна була пошкоджена рука, що свідчить про те, що комік вчинив самогубство. Суїцид також підтвердила менеджерка артиста. Поліція ще проводить перевірку.

За словами дружини, в Олександра були проблеми з алкоголем останні 20 років. Останніми роками він лікувався в клініці в Бєлгороді. Кілька днів тому Шаляпін повернувся до Москви.

Що відомо про Олександра Шаляпіна