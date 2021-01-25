В Москве мертвым нашли известного стендап-комика и актера Александра Шаляпина. В понедельник, 25 января, он покончил с собой. Артисту был 41 год.

Умер Александр Шаляпин

В России при загадочных обстоятельствах скончался известный стендап-комик и артист Александр Шаляпин. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

К теме Брат покойного Гарри Бранта показал его фото, которое сделали в день смерти

В понедельник, 25 января, Александра Шаляпина нашла мертвым его жена, когда вернулась с дачи около 4 утра. Тело обнаружили с изрезанными венами в квартире комика на Хорошевском шоссе.

Когда жена Шаляпина вернулась домой, то увидела следы крови. Опасаясь заходить внутрь самой, она позвонила другу. Вместе они нашли актера мертвым. Медики скорой помощи констатировали смерть.

У Александра Шаляпина была повреждена рука, что свидетельствует о том, что комик совершил самоубийство. Суицид также подтвердила менеджер артиста. Полиция еще проводит проверку.

По словам жены, у Александра были проблемы с алкоголем последние 20 лет. В последние годы он лечился в клинике в Белгороде. Несколько дней назад Шаляпин вернулся в Москву.

Что известно об Александре Шаляпине