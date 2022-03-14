Моргенштерн заспівав про війну в Україні: у пісні чути маму його друга, яка ховається у підвалі

Скандальний репер Моргенштерн був одним з перших у Росії, хто відреагував на вторгнення в Україну. Він неоднозначно закликав зупинити війну, а тепер записав про неї новий трек. У ньому чути голос мами його друга, яка ховається від вибухів у підвалі в Одесі.

Одіозний Моргенштерн з майже 12-мільйонною аудиторією в ютубі закликав до миру, але побоявся засудити Путіна за війну в Україні. Усі деталі читайте нижче.

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Моргенштерн заспівав про війну в Україні

У новому треку репер заспівав про обвал рубля, здорожчання діамантів, росіян, які бояться, та "великих дядьків", які відправляють на війну як гарматне м'ясо:

"эти караты на мне, теперь они стоят в два раза дороже";

"большие дяди отправят на бойню, дядям всегда было пох*й";

"рубль оставили в прошлом";

"как хорошо, что он рос не в России, его не учили бояться".

Свіжий хіт Моргенштерна починається з лайливого звернення Дмитра Гордона до російських солдат, а закінчується – аудіоповідомленням мами Владислава Палагіна – українського бітмейкера, який співпрацює з Моргенштерн, Єгором Крідом та іншими зірками російського шоу-бізу.

"Сынулечка, ну, да, у нас тут, прям у нас, утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то тикать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся", – чути в кліпі.

Це голосове повідомлення від мами Палагіна. Він – українець. Я – росіянин. Ми робимо музику разом. Для всього світу. Ми хочемо миру. Ми хочемо дружби,

– закінчив Моргенштерн, але не засудив путінський режим.

Morgenshtern – 12: дивіться відео онлайн

До речі, у перший день війни, 24 лютого, Моргенштерн послав війну вслід за російським кораблем, бо не розуміє, "в чому прикол йти помирати за наказом великих дядьків, якщо можна тра**тись, пити вино і танцювати".

Нагадаємо, що самому Моргенштерну заборонений в'їзд в Україну. 28 квітня 2021 року його внесли до списку людей, які загрожують нацбезпеці.