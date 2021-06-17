Скандальний Моргенштерн вимагає виключити його з "чорного списку" Мінкульту

Російський репер Моргенштерн подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою виключити його з "чорного списку" Мінкульту. Суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.
Репер потрапив до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Тепер він хоче оскаржити це рішення СБУ.
До теми У СБУ пояснили, чому Моргенштерн потрапив до "чорного списку" Мінкульту
Позов Моргенштерна до Окружного адмінсуду Києва
Наразі Окружний адміністративний суд Києва розглядає позов і вирішує питання щодо відкриття провадження за ним.
Репер просить визнати протиправними дії СБУ щодо підготовки документів і звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України про його внесення до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
Також російський артист просить визнати протиправним та скасувати наказ Мінкульту, датований квітнем 2021 року, яким власне й внесли його до відповідного Переліку.
"Моргенштерн просить ОАСК домогтися у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну", – зазначено в повідомленні Окружного адмінсуду Києва.
Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну
- 29 квітня 2021 року російського репера Моргенштерна (справжнє ім'я – Валєєв Алішер Тагірович) внесли до списку людей, які загрожують національній безпеці України.
- СБУ пояснила, що запропонували внести репера в "чорний список" Мінкульту, бо він під час виступів пропагує культ насильства та жорстокості. Інша причина такої пропозиції – поширення і вживання наркотиків та психотропних речовин.
- Раніше артист заявляв, що скасовує заплановані концерти в українських містах – Києві, Харкові, Запоріжжі. Мовляв, "страшно їхати в Україну".
- Моргенштерна злякали події в Одесі. Нагадаємо, в грудні 2019 року репер виступав в цьому місті. Тоді одесити перебували в траурі за загиблими в коледжі. Моргенштерн зі сцени назвав це "йо**ною показухою".
- Відповідне відео обурило користувачів мережі, на репера звалився шквал критики.