Скандальний Моргенштерн вимагає виключити його з "чорного списку" Мінкульту

Російський репер Моргенштерн подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою виключити його з "чорного списку" Мінкульту. Суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Репер потрапив до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Тепер він хоче оскаржити це рішення СБУ.

До теми У СБУ пояснили, чому Моргенштерн потрапив до "чорного списку" Мінкульту

Позов Моргенштерна до Окружного адмінсуду Києва

Наразі Окружний адміністративний суд Києва розглядає позов і вирішує питання щодо відкриття провадження за ним.

Репер просить визнати протиправними дії СБУ щодо підготовки документів і звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України про його внесення до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Також російський артист просить визнати протиправним та скасувати наказ Мінкульту, датований квітнем 2021 року, яким власне й внесли його до відповідного Переліку.

"Моргенштерн просить ОАСК домогтися у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну", – зазначено в повідомленні Окружного адмінсуду Києва.

Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну