"Звучить набагато краще": Монатіка випустив українську версію свого хіта "Мокрая"
Джерело:Монатік
Монатік опублікував новий україномовний трек "Мокра". Реліз пісні відбувся 21 липня. Слухачі в захваті від новинки, вони написали вже безліч слів вдячності та захвату від треку.
Пісня вийшла в рамках нового проєкту артиста, який називається Repair. Його співак запустив після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Виконавець вирішив зробити "ремонт" своїх композицій та перевипустити легендарні пісні рідною українською мовою. Першою з них стала - "Кожний раз".
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Монатік презентував нову пісню "Мокра"
Свого часу російськомовна версія треку підкорила серця мільйонів шанувальників по всьому світу. Відтак артист вирішив, що вона тепер повинна звучати українською.
MONATIK – "Мокра": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Шанувальники фанатіють від нової версії треку. Вони переконані, що українською пісня звучить краще, ніж оригінал:
- "Круто, дуже подобаються ваші переклади, не зупиняйтесь";
- "Це божественно. Дякую. Мурашки по шкірі й сльози на очах, бо можу знову її слухати й кайфувати";
- "Пісня реально круто зазвучала нашою мовою. Це просто вогонь. Продовжуй в тому ж дусі";
- "Це підпал. Я не думала, що перекладена пісня може звучати краще оригіналу, але щойно ви це спростували. Продовжуйте, це неймовірно. Дякую за вашу працю";
- "Це просто рай для вух. Українською все звучить набагато краще";
- "Кайф, ідеальний переклад".