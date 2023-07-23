"Звучить набагато краще": Монатіка випустив українську версію свого хіта "Мокрая"

Монатік опублікував новий україномовний трек "Мокра". Реліз пісні відбувся 21 липня. Слухачі в захваті від новинки, вони написали вже безліч слів вдячності та захвату від треку.

Пісня вийшла в рамках нового проєкту артиста, який називається Repair. Його співак запустив після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Виконавець вирішив зробити "ремонт" своїх композицій та перевипустити легендарні пісні рідною українською мовою. Першою з них стала - "Кожний раз".

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Монатік презентував нову пісню "Мокра"

Свого часу російськомовна версія треку підкорила серця мільйонів шанувальників по всьому світу. Відтак артист вирішив, що вона тепер повинна звучати українською.

MONATIK – "Мокра": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Шанувальники фанатіють від нової версії треку. Вони переконані, що українською пісня звучить краще, ніж оригінал:

"Круто, дуже подобаються ваші переклади, не зупиняйтесь";

"Це божественно. Дякую. Мурашки по шкірі й сльози на очах, бо можу знову її слухати й кайфувати";

"Пісня реально круто зазвучала нашою мовою. Це просто вогонь. Продовжуй в тому ж дусі";

"Це підпал. Я не думала, що перекладена пісня може звучати краще оригіналу, але щойно ви це спростували. Продовжуйте, це неймовірно. Дякую за вашу працю";

"Це просто рай для вух. Українською все звучить набагато краще";

"Кайф, ідеальний переклад".

, у липні багато музикантів вирішили потішити шанувальників новими україномовними композиціями. Зокрема, нові треки вперше за довгий час презентували Quest Pistols та БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Ці та інші композиції, які ви точно захочете додати у свій плейлист, – шукайте в

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