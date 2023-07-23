"Звучит намного лучше": Монатик выпустил украинскую версию своего хита "Мокрая"
Источник:Монатик
Монатик опубликовал новый украиноязычный трек "Мокрая". Релиз песни прошел 21 июля. Слушатели в восторге от новинки, они написали уже множество слов благодарности и восторга от трека.
Песня вышла в рамках нового проекта артиста, который называется Repair. Его певец запустил после полномасштабного вторжения России в Украину. Исполнитель решил сделать "ремонт" своих композиций и перевыпустить легендарные песни на родном украинском языке. Первой из них стала – "Каждый раз".
Это интересно Камалия вместе с дочками впервые за долгое время вернулись в Украину: милые фото
Монатик презентовал новую песню "Мокра"
В свое время русскоязычная версия трека покорила сердца миллионов поклонников по всему миру. Следовательно, артист решил, что она теперь должна звучать на украинском.
MONATIK – "Мокра": смотрите видео онлайн
Реакция сети
Поклонники фанатеют от новой версии трека. Они убеждены, что на украинском песня звучит лучше, чем оригинал:
- "Круто, очень нравятся ваши переводы, не останавливайтесь";
- "Это божественно. Спасибо. Мурашки по коже и слезы на глазах, потому что могу снова ее слушать и кайфовать";
- "Песня реально круто зазвучит на нашем языке. Это просто огонь. Продолжай в том же духе";
- "Это поджог. Я не думала, что переведенная песня может звучать лучше оригинала, но вы это опровергли. Продолжайте, это невероятно. Спасибо за ваш труд";
- "Это просто рай для ушей. По-украински все звучит гораздо лучше";
- "Кайф, идеальный перевод".