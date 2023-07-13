MONATIK розчулив відео, заспівавши нову пісню просто посеред вулиці в Дніпрі

Український співак MONATIK просто посеред вулиці Дніпра заспівав свою нову композицію "Люди…Камені…". Місцеві були зворушені імпровізованим виступом артиста.

Додамо, що зараз Дмитро Монатік перебуває у благодійному концертному турі "ART Оборона". У кожному новому місті артист наживо співає для своїх шанувальників.

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Днями виконавець був у Дніпрі, де влаштував імпровізований виступ разом з оркестром просто посеред вулиці. MONATIK заспівав "Люди…Камені…".

Також артист презентував mood-відео на нову пісню. У кліпі Монатік чуттєво виконує трек разом зі скрипалями, віолончелістом, трубачами, вокалістками, барабанницею, піаністом та гітаристом.

MONATIK виступив посеред вулиці Дніпра: відео

Шанувальники були в захваті від виконання пісні. Вони висловили захоплення та засипали Монатіка приємними словами:

"Як же це красиво, сильно і глибоко… Мурахи від цього лампового співу і від глибокого тексту".

"От так початок уявляю, як тітонька з балкону здивується побачивши цей ролик".

"Дніпро вас любить. Дуже красиво".

"Супер. В саме серце".

"Боже мій! як це красиво!"

"Неймовірно! Надихає. Енергія, жива музика".

"Супер! В живу просто вау.."

"Це так красиво та чарівно".

"Який же ви талановитий. Ви чудово співаєте".

"Як гарно. Мурахи по тілу".

Нещодавно ​​Монатік під час повітряної тривоги провів концерт в укритті. Це сталося в Прилуках, де артист разом із командою та глядачами пройшов до бомбосховища, щоб заспівати в безпечнішому місці. Відео виступу можна подивитися за посиланням.