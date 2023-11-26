Монатік, YAKTAK та інші: 12 нових пісень від українських зірок, які захочеться додати у плейлист

Українські артисти користуються останніми тижнями осені та випускають нові пісні. Дивіться далі плейлист свіжої музики від Монатіка, KALUSH та інших зірок за цей тиждень.

24 Канал зібрав 12 нових пісень від українських виконавців, що вийшли цього тижня. Це зворушливий трек YAKTAK, дует БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ і TAYANNA та багато іншого.

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DEMCHUK

Співак презентував україномовну версію свого хіта Sorry. Ця пісня отримала шалену популярність у соцмережах та чартах, артиста підтримували українські зірки. Тепер трек звучить українською.

DEMCHUK – Sorry: дивіться відео онлайн

YAGODA

Співачка зізналась, що пережила аб'юз у стосунках, а тому у новій пісні "Недокохання" підняла важливу тему: яким має бути справжнє кохання. "Я хочу донести до багатьох жінок та дівчат, що коли стосунки перетворюються в залежність та маніпуляцію - треба бігти з тих стосунків", – наголосила вона.

YAGODA – "Недокохання": дивіться відео онлайн

KOZAK SIROMAHA і KALUSH

Музиканти об'єдналися і створили новий трек "Сіромаха". Це пісня про вовка-одинака, що живе сам по собі в гаю чи в полі. Власне, таким є KOZAK SIROMAHA, який живе біля порогів Дніпра в історично козацькому поселенні та любить побути на самоті.

KOZAK SIROMAHA і KALUSH – "Сіромаха": дивіться відео онлайн

YAKTAK

Фіналіст Нацвідбору презентував зворушливу пісню "Батькам", де висловив почуття вдячності героям композиції. Артист подякував батькам за підтримку і пригадав теплі моменти з дитинства.

YAKTAK – "Батькам": дивіться відео онлайн

Blockbaby

Молодий репер, який потрапив у лонглист MEGOGO Music Awards, представив нову роботу Cadillac. Це пісня про амбіції та рішучість в досягненні успіху, де кадилак є символом цілеспрямованості.

Blockbaby – Cadillac: дивіться відео онлайн

OKS

Виконавець, який переспівав хіт Тіни Кароль, випустив свій трек "Але". Пісня сповнена меланхолією, атмосферою кохання та емоціями, які стають втіленням внутрішніх почуттів. Співак намагався переповісти історію почуттів, що проживала кожна людина, яка хоча б раз кохала.

OKS – "Але": дивіться відео онлайн

TANA

Українська артистка презентувала максісингл RONU, написаний мовою Йоруба у спільному виконанні з нігерійським барабанщиком. Пісня містить дві версії: однойменний трек RONU з англомовними вокальними партіями TANA та "Думка" з українськомовними партіями. У тексті музиканти роздумують про сучасні глобальні виклики, жорстокі зміни у світі.

TANA – RONU: дивіться відео онлайн

VERONIKA

Зірка "Голосу країни" презентувала кліп на трек "Стій", де головним героєм є переможець останнього сезону Михайло Панчишин. Водночас у самій пісні співачка описала любовну автобіографічну історію.

VERONIKA – "Стій": дивіться відео онлайн

Геля Зозуля

Співачка випустила новий життєствердний трек "Гроза". Геля назвала його справжнім гімном сильної духом жінки. За словами артистки, пісня є прекрасною ілюстрацією того, як навіть у найскладніші часи можна знайти щось хороше.

Геля Зозуля – "Гроза": дивіться відео онлайн

MONATIK

Артист зробив реліз нової композиції в проєкті Repaired, де він "ремонтує" хітові російськомовні пісні. Артист випустив українською мовою трек Vitamin D, який присвятив черговому збору для захисників та захисниць України.

MONATIK – Vitamin D: дивіться відео онлайн

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ і TAYANNA

Музиканти презентували дуетну роботу "А ти...". Це нестандартна пісня, яка не має поділу на приспів та куплети. Композиція - немов внутрішня сповідь двох людей про почуття сильної прив'язаності й бою між бажанням і страхом у стосунках.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ і TAYANNA – "А ти": дивіться відео онлайн

ANDRUX

Український співак з Сан-Франциско презентував пісню "Демони", де розповів про свою трансформацію. Це історія про боротьбу з внутрішніми демонами, яка призвела до пізнання самого себе та знаходження духовної сили.

ANDRUX – "Демони": дивіться відео онлайн