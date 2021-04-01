Монатік вперше показав обличчя своїх синів у новому кліпі

Український мультиартист Монатік потішив шанувальників новою відеороботою. Він презентував кліп на пісню "Ресницы безопасности". Там він зібрав найяскравіші моменти з життя, а також вперше показав обличчя своїх синів.

Співак присвятив прем'єру своєму дню народженню. 1 квітня йому виповнюється 35 років. Монатік пригадав найкращі та найважливіші моменти з життя.

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Пісня "Ресницы безопасности" стала головним саундтреком документального фільму "Людина, яка вічно танцює". Також ця композиція увійшла до третього сольного альбому Монатіка "LOVE IT ритм".

Кліп виходить у світ у вигляді екранізації ретроспективи до фільму. Там зібрана хроніка з відвертих кадрів з сімейного та творчого життя.

Монатік показав обличчя синів

Одними з найзворушливіших моментів, які вразили глядачів, стали кадри з синами. Разом із дружиною Іриною музикант виховує Платона та Данила. Він рідко оприлюднює фото з ними і, зазвичай, хлопці зображені на світлинах боком або спиною. У новому кліпі народний улюбленець наважився показати обличчя малюків.

Коронавірус змінив наші життя. І спогади змінив. Загострив їх. Прямо під "ресницы безопасности",

– зазначив Монатік.

Монатік – "Ресницы безопасности": дивіться відео онлайн