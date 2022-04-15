Монатік випустив реп-композицію "ArtOборона", присвятивши її усім захисникам України

Український мультиартист Монатік випустив пісню "ArtOборона" для усіх героїв, які сьогодні захищають Україну від нападу російських військ. Він звертається до військових, територіальної оборони та волонтерів.

Монатік поділився, що під час війни виходить створювати лише ліричні пісні, адже люди співчувають, оплакуюють чи переживають складні події. Проте йому захотілось написати пісню, яка би підтримувала українців та допомагала боротись далі з Росією.

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"Раніше моїми героями були вигадані персонажі з Marvel, DC, Dark Horse Comics і так далі. Все досить давно перевернулося. Герої стали реальними! Сьогодні – тільки сила! Наша! Українська! ЗСУ та Тероборона, наші Волонтери!!! Ви наша сила! Наші герої", – сказав Монатік.

Артист додав, що разом з командою сумує за кожним, хто віддав своє життя за українську землю. Зокрема він розмістив на обкладинці синглу портрет хлопця, який загинув у бою за Україну. Це рідний брат одної з працівниць art-відділу Monatik Corporation. "Ми не пробачимо", – додав чоловік.

Я завжди був проти війни, але не ми з нею прийшли. Ми "визволителів" не звали! Всіма фібрами представляв поразку кривавого диктатора, поки втілював ці думки музику,

– каже Монатік.

Монатік – "ArtOборона": дивитись відео онлайн

Зокрема усі кошти за монетизацію композиції "ArtОборона" на всіх стрімінгових платформах підуть на допомогу ЗСУ. Також кожен бажаючий може допомогти українській армії, надіславши гроші за реквізитами, що розміщені під відеороликом.