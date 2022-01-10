Монатік з синами відпочиває в Голлівуді: фото зіркових нащадків

Український мультиартист Монатік у період новорічно-різдвяних свят гастролює Сполученими Штатами Америки. Там він поєднує гастролі та відпочинок з сім'єю. Виконавець повіз синів у Голлівуд.

Поки в Україні свята, Монатік підкорює США. Там він виступає для фанатів у різних штатах. Також в Америку полетіли дружина артиста та його сини – Данило і Платон.

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Сини Монатіка в Голлівуді

Зірковий татусь приділяє час не лише роботі, а й сім'ї. Виконавець повіз дітей в Голлівуд. Там зіркова сім'я прогулялася найвідомішими вулицями всесвітньо відомого куточка Сполучених Штатів Америки.

Сини артиста показали свою харизматичність, ефектно позуючи на камеру. На обличчях хлопчиків сяяли усмішки. Видно, що їм подобається така мандрівка, адже хлопці вперше в Голлівуді.



Сини Монатіка в Голлівуді / Фото з інстаграму Ірини Монатік



Сини Монатіка в Голлівуді / Фото з інстаграму Ірини Монатік

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