Критика у соціальних мережах – вже доволі звичне явище для українських артистів, особливо на тлі повномасштабної війни. Своїми думками про хейт поділився Монатік.

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Як Монатіка хейтили за "фото" з Кошовим

Мультиартист зізнався, що йому часто "прилітає" за різні моменти. Він передбачає, що хейт можливий і в майбутньому, адже багатьом зіркам нагадують за діяльність до великої війни.

Монатік також згадав кумедну ситуацію, як його розкритикували за те, як він начебто був у Парижі з Кошовим.

Якась дівчина у твітері виставила фото, на якій dj Khaled та Fat Joe в Парижі на тлі Ейфелевої вежі навпроти якоїсь розкішної машини. І підписала: поки в країні блекаут, Монатік і Кошовий розважаються в Парижі. Але там понеслась така якась лавина хейту: ніхто навіть не зблизив цю фотку, я не зрозумів, невже ми так сильно схожі на них. Це весело,

– поділився артист.

Насправді на той час Монатік і Євген Кошовий були в Харкові, де виступали для військових. Вони зробили фото – відповідь на хвилю хейту.

За що також критикували Монатіка

Артист також згадав європейські тури "ART Оборона". За виступи за кордоном Монатік зібрав близько 600 тисяч євро. Однак у мережі завірусилась інформація, начебто співак зібрав лише 130 тисяч гривень – але це був тільки аукціон, тобто частина благодійних гастролей. Хоч і ці кошти важливі, на думку Монатіка.

Я взагалі не зрозумів, коли це 130 тисяч гривень стали маленькими коштами. Вони на дорозі лежать? До нас мала прийшла в Сумах на концерт, принесла в конверті записку: Дімо, передай мої 500 гривень на благодійність. Та кожні 500 гривень важливі, але як сприймають цю інформацію,

– зауважив артист.

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