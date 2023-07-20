Монатік вперше зізнався, де його дружина та діти: за які гроші живе сім'я артиста

Мультиартист Монатік розповів про свою сім'ю. Він зізнався, що його дружина та діти живуть в Англії. Дмитро з Іриною вирішили, чи повернеться вона з дітьми до України.

Український артист Монатік разом із сім'єю був за кордоном, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Хоч артист вже давно вдома, його дружина та діти залишаються в іншій країні.

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Монатік розповів, де його дружина й діти

Виконавець зізнався, що Ірина з синами – Данилом і Платоном живуть в Англії. Там хлопці навчалися у школі. Монатік вперше розповів, що сім'я вирішила повернутися.

Вони зараз навчаються в Англії, закінчили перший клас. Ми нарешті прийняли чітке зважене рішення, що родина повертається в Україну, і діти будуть вчитися в Києві. Так, як я і мріяв колись.

Монатік додав, що рішення було складним: з одного боку переживання за безпеку, а з іншого – головне правило сім'ї – проходити все разом. Та рішення вже ухвалене. Артист також вирішив, що сім'я житиме у квартирі, а не будинку за містом, де він перебуває зараз.

"Напевно, коли Іра з дітьми повернеться, то ми будемо жити у квартирі, тому що ближче до школи. Не хочеться губити їх дорогоцінний час на дороги. Ми з самого початку так і планували, щоб все для них… Просто домовились, що якщо тривога, то йдемо на паркінг", – зауважив Монатік.

Як заробляє Монатік

Артист розповів, що разом з дружиною жив на фінансову подушку, яку відклав до вторгнення. Тепер йому надходять невеликі кошти з прослуховувань пісень.

"Зараз, слава богу, трішечки починає в Україні розвиватися система роялті. Вона починає працювати і я думаю, що з роками вона буде ще краща. Це невеликі гроші, але хоч щось. Працює студія, звідти трошечки йде. Заробляємо як продакшн. Концерти взагалі не ті гроші, враховуючи, що ми намагаємося якомога більше зібрати сьогодні на допомогу. Вони перш за все благодійні. Корпоративи теж є, їх небагато, але вони тримають на плаву".

Інтерв'ю з Монатіком: дивіться відео онлайн