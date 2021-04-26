Монатік відверто розповів про роботу адміністратора в школі танцю та криві зуби

Український мультиартист Монатік у новому інтерв'ю розповів про початок творчого шляху. Музикант зізнався, що раніше працював адміністратором у школі танцю, комплексував через криві зуби. Також поділився, що теперішня дружина Ірина була єдиною, кому він показував свої пісні.

Монатік рідко дає інтерв'ю та розповідає про особисте життя. Проте інколи артист все-таки робить винятки та ділиться з прихильниками цікавими подробицями.

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Монатік про переїзд в Київ

Співак переїхав в Київ, коли його на роботу запросила Наталія Могилевська. У 2008 році Дмитро залишився без заробітку, оскільки почалася фінансова криза, проте з Києва їхати не хотів і не робив з цього проблему.

Знайомий запропонував Дмитру роботу адміністратора в школі танцю. Тоді Монатік стежив за чистою, відповідав на дзвінки, продавав абонементи та просто ночував у цій школі. Там він також навався бути артистом.

Там були зручні каремати. Оскільки в мене був ключ від приміщення, я міг зайти туди й заночувати. Також там були зал та музика. Міг тренуватися стільки, скільки хотів,

– поділився Дмитро.

Завдяки наполегливості та щоденній роботі над собою маленькими кроками Монатік зміг досягнути бажаного успіху. Тепер його пісні співають мільйони.

Однак у Дмитра були й комплекси, які заважали йому рухатися далі.

В мене були нерівні зуби. Я постійно усміхався на одну сторону,

– розповів Монатік.

Згодом цю проблему він вирішив. Також артист прийняв свій низький ріст і зрозумів, що це ще одна його родзинка.

Знайомство з дружиною та її підтримка

Важливу роль в житті артиста відіграла дружина Ірина. Тривалий час Монатік приховував свій шлюб. Виявилося, що він та Ірина познайомилися майже одразу після переїзду музиканта у столицю.

Я нікому не показував свої пісні. Ніколи. А їй так захотілося показати. Пам'ятаю, як вона тоді сказала: "Боже, це мусять почути всі". Я тоді додому не вертався, а летів,

– пригадав Дмитро.

Згодом кохана стала концертним директором Монатіка. Тепер у них сімейний бізнес, що побудований на підтримці та довірі: "Міцнішого не буває".

Монатік про дітей

Тепер Дмитро дорослий чоловік, він виховує двох синів. І саме сім'ю вважає своїм найбільшим досягненням. Зірковий татусь поділився, що старший син Данило легко запам'ятовує мелодії. А от молодший Платон вправно танцює. разом із ним Монатік ходить на тайський бокс. Артист обожнює проводити час з синами і подібні тренування для нього наче свято.