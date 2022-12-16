Монатік і ROXOLANA презентували пісню "Інь-Ян", яку планували випустити 10 місяців тому

Ще до повномасштабної війни Монатік та ROXOLANA планували випустити спільний трек "Інь-Ян". Музиканти вирішили більше не тягнути та презентувати пісню, яка є саундтреком до фільму "Сусідка".

Українські артисти Монатік і ROXOLANA презентували спільну пісню. Вона чекала свого виходу 10 місяців – співаки скасували прем'єру через повномасштабну війну.

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ROXOLANA і Монатік випустили довгоочікувану прем'єру

Виконавці випустили спільний хіт "Інь-Ян". Цю композицію та кліп на неї було знято ще до повномасштабного вторгнення. Артисти вже інтригували майбутнім релізом у соціальних мережах, який мав статися 25 лютого. Але через повномасштабне вторгнення випуск пісні скасували.

Монатік розповів, що вперше пісню "Інь-Ян" почули українські військові, для яких артисти співали у частинах. Він додав, що основний сенс пісні – пошук віри в гармонію почуттів між двома людьми, історія про віру в справжнє кохання. Трек оптимістичний, але просякнутий тривогою та переживанням.

Всі плани та мрії були зруйновані страшною агресією Росії... почалася повномасштабна війна! Через 10 місяців ми все ж таки наважилися на те, щоб випустити "Інь-Ян", а продюсери кінострічки виходять з прем'єрою в широкий прокат. Відповідальна та неймовірно важлива подія для всіх нас!

– поділився артист.

Монатік та ROXOLANA – "Інь-Ян": дивіться відео онлайн

"Всі біди, жахи й горе, які випали на нашу долю сьогодні, просто неможливо пережити поодинці. Тому я щиро бажаю, щоб кожен Інь знайшов свій Ян, і в любові набув гармонії. Знайшов щось хороше у темноті. Усі, хто вже знайшли, послухайте цю пісню, можливо, дізнаєтесь у ній свою історію".

ROXOLANA своєю чергою додає, що за 10 місяців війни знайшла у пісні нові сенси. До того ж ця композиція підіймала їй настрій. Вона вірить у те, що все стається тоді, коли й має.

Інь не може існування без Ян. Мені здається, саме ця віра, ця любов і є ключовим моментом до нашої пісні зараз, через 10 місяців після її запису. Я слухала цю пісню дуже часто. Я дуже її люблю. Пісня "Інь-Ян" для мене - про дуже велику надію і дуже велику любов, яка вірить, яка все витримає і яка ніколи не мине,

– поділилась виконавиця.

Це головна композиція фільму "Сусідка"

Пісня "Інь-Ян" стала саундтреком до романтичної комедії "Сусідка". Стрічка виходить у широкий український прокат 29 грудня цього року.

Одну з головних ролей виконує акторка Ксенія Мішина. Вона грає розсудливу вчительку музики, маму, для якої найважливіше сім'я та діти.

В основі сюжету – карколомна історія стосунків вчительки та затятого холостяка (якого зіграв Артемій Єгоров). Герої були вірні своїм принципам до доленосного повороту подій, який кардинально змінив їхні життя.

Додамо, що фільм супроводжує не тільки Монатік та ROXOLANA, але й композиції українських артистів: KALUSH, SKOFKA, NK, Артем Пивоваров, Світлана Тарабарова, "ВВ" та Віктор Павлік.