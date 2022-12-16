Українські артисти Монатік і ROXOLANA презентували спільну пісню. Вона чекала свого виходу 10 місяців – співаки скасували прем'єру через повномасштабну війну.

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ROXOLANA і Монатік випустили довгоочікувану прем'єру

Виконавці випустили спільний хіт "Інь-Ян". Цю композицію та кліп на неї було знято ще до повномасштабного вторгнення. Артисти вже інтригували майбутнім релізом у соціальних мережах, який мав статися 25 лютого. Але через повномасштабне вторгнення випуск пісні скасували.

Монатік розповів, що вперше пісню "Інь-Ян" почули українські військові, для яких артисти співали у частинах. Він додав, що основний сенс пісні – пошук віри в гармонію почуттів між двома людьми, історія про віру в справжнє кохання. Трек оптимістичний, але просякнутий тривогою та переживанням.

Всі плани та мрії були зруйновані страшною агресією Росії... почалася повномасштабна війна! Через 10 місяців ми все ж таки наважилися на те, щоб випустити "Інь-Ян", а продюсери кінострічки виходять з прем'єрою в широкий прокат. Відповідальна та неймовірно важлива подія для всіх нас!

– поділився артист.

Монатік та ROXOLANA – "Інь-Ян": дивіться відео онлайн

"Всі біди, жахи й горе, які випали на нашу долю сьогодні, просто неможливо пережити поодинці. Тому я щиро бажаю, щоб кожен Інь знайшов свій Ян, і в любові набув гармонії. Знайшов щось хороше у темноті. Усі, хто вже знайшли, послухайте цю пісню, можливо, дізнаєтесь у ній свою історію".

ROXOLANA своєю чергою додає, що за 10 місяців війни знайшла у пісні нові сенси. До того ж ця композиція підіймала їй настрій. Вона вірить у те, що все стається тоді, коли й має.

Інь не може існування без Ян. Мені здається, саме ця віра, ця любов і є ключовим моментом до нашої пісні зараз, через 10 місяців після її запису. Я слухала цю пісню дуже часто. Я дуже її люблю. Пісня "Інь-Ян" для мене - про дуже велику надію і дуже велику любов, яка вірить, яка все витримає і яка ніколи не мине,

– поділилась виконавиця.

Додамо, в інтерв'ю 24 каналу ROXOLANA зізнавалась, що реліз пісні залежав від прем'єри фільму. Вона додавала, що була знайома з Монатіком вже давно, але лише завдяки одному сторіз зірки почали листуватись та домовилися про зустріч.

Це головна композиція фільму "Сусідка"