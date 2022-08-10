Монатік привітав дружину ностальгійними довоєнними фото

Дружина Монатіка – Ірина святкує день народження. Артист привітав кохану, опублікувавши серію знімків, на яких вони зображені щасливими. Також адресував їй приємні зворушливі слова з авторської пісні.

Дмитро та Ірина багато часу проводять удвох, адже разом працюють. Цього року день народження коханої артист не може відзначити так, як раніше, але не зміг залишити її без зворушливого публічного привітання.

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Як Дмитро Монатік привітав кохану

В інстаграмі музикант опублікував серію красивих знімків, на яких зображений з коханою. У зворушливому дописі він процитував слова з авторської пісні "Ресницы безопасности".

Кохаю тебе щомиті все більше. Дякую за кожен день, в якому є для кого жити і щоранку мріяти прокидатись поруч. З днем народження тебе, моя левиця. Вірю, що наступного року відсвяткуємо так, як любили: разом, всією сім’єю, поруч з рідними друзями. Ось побачиш,

– написав артист.

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Ірина подякувала коханому чоловікові в коментарях: "Кохання всього мого життя! Люблю всім серцем та душою!".

А шанувальники Монатіка засипають зіркову пару компліментами, а Ірину – привітаннями.