Монатік показав, як полював на трюфелі в Італії: кумедні фото
Джерело:інстаграм Монатіка
Цієї осені Монатік подорожує як ніколи часто. Після сімейної відпустки на Кіпрі співак з дружиною і друзями полетів в Італію. У сонячному регіоні Тосканія вони влаштували полював на трюфелі.
Нова подорож Монатіка приурочена до дня народження української телеведучої Вікторії Батуі. Зіркове подружжя та інших друзів вона запросила на вікенд в Італію. Велика компанія зупинилась у розкішній двоповерховій віллі з басейном.
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У день народження іменинниця з гостями відправилась на традиційну розвагу італійських монархів – полювання на трюфелі. Шукати найкоштовніший гриб у світі їм допомагав пес Запах, який став головним героєм дня. Він забезпечив компанії з України гарний улов.
Найбільш життєрадісну собаку звати Запах. Кажуть, ім'я приносить їй удачу в пошуку трюфеля,
– поділилась Ірина Демічева в інстаграмі.
Монатік з дружиною і подругою на полюванні на трюфелі / Фото з інстаграму артиста
Монатік з дружиною на полюванні на трюфелі / Фото з інстаграму Ірини
Монатік з другом на полюванні на трюфелі / Фото з інстаграму ІриниНагадаємо, на початку вересня Монатік з дружиною Іриною уже літали в Італію. У Мілані вони влаштували романтичне побачення, а згодом відправились на мальовниче озеро Комо.