Монатік показав, як полював на трюфелі в Італії: кумедні фото

7 листопада 2021 , 17:33
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Монатіка

Цієї осені Монатік подорожує як ніколи часто. Після сімейної відпустки на Кіпрі співак з дружиною і друзями полетів в Італію. У сонячному регіоні Тосканія вони влаштували полював на трюфелі.

Нова подорож Монатіка приурочена до дня народження української телеведучої Вікторії Батуі. Зіркове подружжя та інших друзів вона запросила на вікенд в Італію. Велика компанія зупинилась у розкішній двоповерховій віллі з басейном. 

До теми Санта Дімопулос прогулялась осіннім Нью-Йорком з чоловіком: фото

У день народження іменинниця з гостями відправилась на традиційну розвагу італійських монархів – полювання на трюфелі. Шукати найкоштовніший гриб у світі їм допомагав пес Запах, який став головним героєм дня. Він забезпечив компанії з України гарний улов. 

Найбільш життєрадісну собаку звати Запах. Кажуть, ім'я приносить їй удачу в пошуку трюфеля,
– поділилась Ірина Демічева в інстаграмі

Монатік з дружиною і подругою на полюванні на трюфелі / Фото з інстаграму артиста 

Монатік з дружиною на полюванні на трюфелі / Фото з інстаграму Ірини 

Монатік з другом на полюванні на трюфелі / Фото з інстаграму Ірини

Нагадаємо, на початку вересня Монатік з дружиною Іриною уже літали в Італію. У Мілані вони влаштували романтичне побачення, а згодом відправились на мальовниче озеро Комо. 
Автор: Марина Джура