Відео, просякнуте любов'ю: Монатік зворушив мережу роликом зі своїми синами

Український виконавець Монатік минулого тижня вперше показав обличчя своїх маленьких синів – Данила і Платона. Разом з дружиною Іриною вони усі знялись для українського журналу L'Officiel. Співак показав, як проходили знімання.

"Бекстейдж" знімань, або ж відео за лаштунками зйомки зачарувало уже кількох тисяч шанувальників. У ньому Монатік показав своїх кмітливих та непосидючих хлопчаків, які з радістю позували для фотографа.

Варто побачити Монатік з дружиною та синами прикрасили обкладинку глянцю: сімейне фото

На тлі відеоролика можна почути його нову пісню "Ресницы безопасности", яку він випустив в день свого 35-річчя 1 квітня і присвятив її усім важливим моментам в житті, зокрема – народженню його дітей.

Що цікаво, саме того дня він вперше показав публіці своїх синів, обличчя яких раніше ретельно приховував від публіки. Схоже, він готовий, аби громадськість більше про них дізналась і насолоджувалась батьківськими кадрами Монатіка.

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