Монатік зворушливо привітав дружину з річницею весілля та показав їхній перший поцілунок: фото

Український мультиартист Монатік і його дружина Ірина святкують річницю весілля. Рівно 6 років тому, 1 липня, вони одружилися. Виконавець оприлюднив архівну світлину, де показав їхній перший поцілунок.

Дмитро Монатік неодноразово зазначав, що сім'я – це найбільша цінність для нього. Він не соромиться показувати щирі почуття до своєї коханої та безмежну любов до дітей. Саме вони дають артистові сили та натхнення для підкорення нових вершин.

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Монатік привітав дружину з річницею шлюбу

В особистому блозі в інстаграмі музикант поширив фото, на якому зображений разом з Іриною. Вони обоє позували в креативних костюмах. Дмитро стояв на одному коліні та цілував майбутню дружину.

У дописі артист розповів, що фотографію зробили 13 років тому в Луцьку. То був їхній перший жартівливий поцілунок на святкуванні 25-річчя Ірини. Однак згодом стало зрозуміло, що це зовсім не жарт.

"Через 3 роки ми почали зустрічатися, говорити про все на світі, мріяти, сміятися до болю в животі. Почали вірити один в одного і разом повірили, що є хороші, прекрасні люди в тоді ще чужому та незнайомому Києві. Рівно 6 років тому ми офіційно стали сім'єю. Хоча, мені здається, ми стали нею якраз після цього поцілунку!", – зворушливо поділився співак.

Ти подарувала мені двох найкращих хлопців, якими я пишаюся з кожним днем все сильніше. І так само я не припиняю захоплюватися тобою. Думав, шукатиму все життя… Ось і знайшов… Все життя! Люблю тебе, Ірино Монатік! Прозоро, безмежно та нескінченно,

– адресував коханій ці слова Монатік.

Дружина Монатік також привітала коханого з особливим днем. Вона поділилася чуттєвими фотографіями з розпису в РАЦСі. У дописі Ірина зазначила, що 1 липня їхній парі офіційно 6 років, а разом вони вже 10 років.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У коментарях прихильники зіркової пари долучилися до привітань та залишають багато компліментів.