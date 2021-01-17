Як і більшість зірок першого ешелону українського шоу-бізу Монатік з сім'єю відправився на Мальдіви. Мультиартист активно ділиться фото з відпочинку в мережі та показав рідкісний кадр з дружиною Іриною.

Навіть попри те, що Ірина Демічева підтримує творчість зіркового чоловіка та активно долучається до роботи продюсерського центру Monatik Corporation, спільних фото подружжя в інстаграмі вкрай мало. Навіть на відпочинку на Мальдівах Монатік рідко фотографується з коханою. Лише за тиждень на курорті співак оприлюднив романтичне селфі у своєму профілі.

Цікаво Монатік показав рідкісне фото з дружиною та синами на Мальдівах

Монатік з дружиною на Мальдівах

У зимову відпустку пара вирушила разом з синами – Данилом і Платоном, тому на райському острові вони активно проводять час. Однак подружжя знайшло можливість насолодитися відпочинком лише вдвох. Разом з дружиною Монатік покатався Індійським океаном на прозорому каяку. Пара отримала незабутні емоції, якими поділилась з підписниками.

"Завжди мріяла покататися на прозорому диво-човні. Було дуже весело та суперхвилююче", – зізналась Ірина Демічева.



Монатік на Мальдівах / Фото Instagram / @monatik_official



Дружина Монатіка на Мальдівах / Фото Instagram / @monatik_official

Після екстремальної розваги вдвох закохані зробили селфі на мальовничому пляжі. Для фото кохана артиста обрала суцільний зелений купальник на бретелях з ланцюжком, масивні сонцезахисні окуляри та намисто з перлами. Мокре волосся Ірина зібрала у високий пучок. Вона позувала без макіяжу та ніжно обіймала чоловіка, який постав з оголеним торсом.



Монатік з дружиною на Мальдівах / Фото Instagram / @monatik_official