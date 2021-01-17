Как и большинство звезд первого эшелона украинского шоу-биза Монатик с семьей отправился на Мальдивы. Мультиартист активно делится фото с отдыха в сети и показал редкий кадр с женой Ириной.

Даже несмотря на то, что Ирина Демичева поддерживает творчество звездного мужа и активно приобщается к работе продюсерского центра Monatik Corporation, совместных фото супругов в инстаграме крайне мало. Даже на отдыхе на Мальдивах Монатик редко фотографируется с любимой. Только через неделю на курорте певец обнародовал романтическое селфи в своем профиле.

Интересно Монатик показал редкое фото с женой и сыновьями на Мальдивах

Монатик с женой на Мальдивах

В зимний отпуск пара отправилась вместе с сыновьями – Даниилом и Платоном, поэтому на райском острове они активно проводят время. Однако супруги нашли возможность насладиться отдыхом только вдвоем. Вместе с женой Монатик покатался по Индийскому океану на прозрачном каяке. Пара получила незабываемые эмоции, которыми поделилась с подписчиками.

"Всегда мечтала покататься на прозрачной чудо-лодке. Было очень весело и суперволнующе", – призналась Ирина Демичева.

Монатик на Мальдивах / Фото Instagram / @monatik_official



Жена Монатика на Мальдивах / Фото Instagram / @monatik_official

После экстремального развлечения вдвоем влюбленные сделали селфи на живописном пляже. Для фото любимая артиста выбрала сплошной зеленый купальник на бретелях с цепочкой, массивные солнцезащитные очки и ожерелье с жемчугом. Мокрые волосы Ирина собрала в высокий пучок. Она позировала без макияжа и нежно обнимала мужчину, который предстал с обнаженным торсом.

Монатик с женой на Мальдивах / Фото Instagram / @monatik_official