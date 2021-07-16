Монатік більше не продюсує артисток Lida Lee і Nino Basilaya

Майже рік тому Монатік вперше спробував себе в ролі продюсера. Він взяв під своє крило бек-вокалісток Lida Lee і Nino Basilaya. У п'ятницю, 16 липня, мультиартист відпустив дівчат у сольне плавання.

Співачки стали першими випускницями Monatik Corporation. Експродюсер Lida Lee і Nino Basilaya зізнався, що вони швидко подорослішали, стали самостійними й професійними, тому готові до більшого, ніж продюсерські проєкти.

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Відтепер Lida Lee і Nino Basilaya – самостійні артисти, музику яких чекаю з нетерпінням завжди! Ви випускаєтеся з нашої компанії переможцями, популярними артистками, успішними й бажаними музикантками,

– заявив Монатік.

Він додав, що за рік співпраці з Monatik Corporation Lida Lee і Nino Basilaya отримали досвід, про який мріють багато артистів:

відзняли по дві відеороботи з голлівудською режисеркою Танею Муіньо – кліпи на пісні "Достопримечательность", "Пойми", "Словно цветы", "Полетели";

виступали на стадіонах і масштабних концертних майданчиках;

з'являлись на обкладинках глянців;

мали рекламні контракти й колаборації з люксовими брендами.

"Стосунки продюсер-артист рано чи пізно закінчуються. У нашому випадку, можливо, це сталося рано, але точно на краще і не дарма. Як і раніше буду за вас переживати, пишатися, радіти вашим новим успіхам і здобуткам", – зізнався Монатік.

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Як Lida Lee і Nino Basilaya відреагували на завершення співпраці з Монатіком

На особистій сторінці в інстаграмі Lida Lee написала, що має відчуття, ніби складала іспити екстерном. Вона публічно подякувала Монатіку, його дружині Ірині та всій команді Monatik Corporation.

Вдячна всім серцем за вашу віру, підтримку і за все те, що ви для мене зробили! Я багато років мріяла бути саме в цій команді й творити з такими людьми,

– зізналась Lida Lee.

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Натомість Nino Basilaya у своєму інстаграм-профілі спочатку подякувала наставникам, а тоді зізналась, що хвилюється перед стартом сольної кар'єри.

"Не могла подумати, що через рік після підписання контракту ви скажете мені, що я готова далі йти сама як сольний артист. Можливо, так буде краще, а можливо, зарано. Подивимося", – написала Nino.

Варто додати, що за останній рік Lida Lee і Nino Basilaya встигли засвітитися в шоу-бізі, адже старт їхніх сольних кар'єр вразив зірко першого ешелону: Володимира Дантеса, Надю Дорофєєву, Славу Дьоміна, Володимира Остапчука, модельєра Івана Фролова та інших.