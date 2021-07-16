Монатік більше не продюсує артисток Lida Lee і Nino Basilaya

16 липня 2021 , 15:48
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Джерело:

інстаграм Монатіка

Майже рік тому Монатік вперше спробував себе в ролі продюсера. Він взяв під своє крило бек-вокалісток Lida Lee і Nino Basilaya. У п'ятницю, 16 липня, мультиартист відпустив дівчат у сольне плавання.

Співачки стали першими випускницями Monatik Corporation. Експродюсер Lida Lee і Nino Basilaya зізнався, що вони швидко подорослішали, стали самостійними й професійними, тому готові до більшого, ніж продюсерські проєкти. 

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Відтепер Lida Lee і Nino Basilaya – самостійні артисти, музику яких чекаю з нетерпінням завжди! Ви випускаєтеся з нашої компанії переможцями, популярними артистками, успішними й бажаними музикантками,
– заявив Монатік

Він додав, що за рік співпраці з Monatik Corporation Lida Lee і Nino Basilaya отримали досвід, про який мріють багато артистів: 

  • відзняли по дві відеороботи з голлівудською режисеркою Танею Муіньо – кліпи на пісні "Достопримечательность", "Пойми", "Словно цветы", "Полетели"; 
  • виступали на стадіонах і масштабних концертних майданчиках; 
  • з'являлись на обкладинках глянців; 
  • мали рекламні контракти й колаборації з люксовими брендами. 

"Стосунки продюсер-артист рано чи пізно закінчуються. У нашому випадку, можливо, це сталося рано, але точно на краще і не дарма. Як і раніше буду за вас переживати, пишатися, радіти вашим новим успіхам і здобуткам", – зізнався Монатік.  

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Як Lida Lee і Nino Basilaya відреагували на завершення співпраці з Монатіком 

На особистій сторінці в інстаграмі Lida Lee написала, що має відчуття, ніби складала іспити екстерном. Вона публічно подякувала Монатіку, його дружині Ірині та всій команді Monatik Corporation. 

Вдячна всім серцем за вашу віру, підтримку і за все те, що ви для мене зробили! Я багато років мріяла бути саме в цій команді й творити з такими людьми,
– зізналась Lida Lee. 

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Натомість Nino Basilaya у своєму інстаграм-профілі спочатку подякувала наставникам, а тоді зізналась, що хвилюється перед стартом сольної кар'єри. 

"Не могла подумати, що через рік після підписання контракту ви скажете мені, що я готова далі йти сама як сольний артист. Можливо, так буде краще, а можливо, зарано. Подивимося", – написала Nino. 

Варто додати, що за останній рік Lida Lee і Nino Basilaya встигли засвітитися в шоу-бізі, адже старт їхніх сольних кар'єр вразив зірко першого ешелону: Володимира Дантеса, Надю Дорофєєву, Славу Дьоміна, Володимира Остапчука, модельєра Івана Фролова та інших. 

Автор: Марина Джура