Після Тіни Кароль: Монатік натякнув на вихід з "Голосу країни"

У фіналі 11 сезону "Голосу країни" Тіна Кароль заявила, що це був останній сезон, у якому вона була тренеркою. Схожий допис опублікував і Монатік. В мережі з'явилася інформація про те, що артиста також може не бути у 12 сезоні проєкту.
Після останнього ефіру "Голосу країни-11" Монатік на особистій сторінці в інстаграмі опублікував допис, у якому поділився враженнями від сезону та подякував творцям шоу.
До теми Тіна Кароль заявила, що йде з "Голосу країни"
Монатік може піти з "Голосу країни-11"
У публікації артист подякував суперфіналістові з його команди – Тьомі Паучеку: "Пишаюся тобою! Ти – мій переможець! Вірю в тебе! І знаю, що все обов'язково вийде!".
Також він привітав переможців 11 сезону – тренерку Надю Дорофєєву та її підопічного Сергія Лазановського.
Монатік не оминув увагою й команду проєкту: "Дякую всім людям, які створюють це шоу та працюють над ним. І тренерам спасибі за такий незвичайний сезон, у якому були здорова конкуренція та взаємоповага".
Однак шанувальників спантеличило закінчення публікації. Монатік написав: "До побачення, "Голос"!". Схоже, що артиста також не буде серед тренерів у 12 сезоні.
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Реакція мережі
У коментарях підписники Монатіка закликають, щоб він не йшов з проєкту. Вони зазначають, що без Дмитра шоу не буде таким яскравим, як було, коли він був у складі тренерів.
- "І Дімка йде. Що ж це таке?"
- "Ви будете наступного року в "Голосі", Дімо?"
- "Йдуть найкращі тренери. Як тепер бути "Голосу" без Тіни Кароль та Монатіка?"
- "Поверніть нам 9-10 сезони. Дімо, для чого ви йдете? Спочатку Потап, потім Тіна Кароль, тепер ви. Ми вас дуже любимо!"
- "Ви будете в наступному сезоні?"