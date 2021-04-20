Монатік з дружиною та синами позував у зйомці для глянцю: ефектні фото

Український мультиартист Монатік разом із дружиною Іриною та синами – Платоном і Данилом позував у фотосесії для модного українського глянцю L'Officiel Ukraine. Зіркова сім'я прикрасила обкладинку нового номеру журналу та потішила прихильників цілою серією світлин.

Монатік наважився показати обличчя своїх дітей, чим спричинив неабиякий ажіотаж в мережі. У день свого 35-річчя артист оприлюднив перше фото, де Платон і Данило постали перед камерою, показавши себе.

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Фотосесія Монатіка з дружиною та синами

Виконавець не лише прикрасив обкладинку L'Officiel Ukraine, а й знявся у цілій фотосесії для глянцю. Монатік позував разом із коханою Іриною, яка подарувала йому двох синів. Закохані не соромилися показувати почуття на камеру, мило усміхалися.

Проте особлива увага у цій зйомці належала дітям артиста. Платон і Данило постали перед камерою зі знаменитими батьками та зачарували читачів глянцю.

Недільного ранку десант з 15 учасників знімальної групи прибув на Велику Житомирську (вулиця в Києві – Showbiz 24) й окупував архітектурну студію Rina Lovko Design. Попереду на нього чекала зустріч з сімейством Монатіка. Приводом став дебют маленьких спадкоємців на обкладинці глянцю зі столітньою історією і дебют їхнього батька в документальному кіно,

– написали представники журналу в публікації.

Монатік з дружиною / Фото з інстаграму L'Officiel Ukraine



Монатік / Фото з інстаграму L'Officiel Ukraine



Дружина Монатіка з синами / Фото з інстаграму L'Officiel Ukraine

Монатік з сином / Фото з інстаграму L'Officiel Ukraine



Монатік з синами / Фото з інстаграму L'Officiel Ukraine