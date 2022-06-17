"Молодці, справжні чоловіки": за що зірка Go_A розхвалила Kalush Orchestra

На диво, навіть на Нацвідборі Євробачення-2022 лідерка Go_A не сумнівалася, що представляти Україну поїдуть саме Kalush Orchestra, а не Alina Pash. Реперів вона називає справжніми чоловіками, адже вони дуже ризикнули, щоб врятувати "Азовсталь".

Для 24 каналу Катерина Павленко з Go_A розповіла, що ні на мить не сумнівалася в перемозі Kalush Orchestra на Євробаченні-2022, адже він був яскраво вираженим лідером. Ще більше заповажала вона хлопців після того, як ті закликали врятувати бійців "Азовсталі" зі сцени у фіналі.

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Солістка Go_A про Kalush Orchestra

Вони молодці, вони вчинили як справжні чоловіки. За це їм величезний респект. Це звучало органічно. Можливо, з інших уст це прозвучало б як показуха. А тут усе було чітко, усе було правильно,

– висловилася Катерина Павленко.

Як зірка Go_A ставилася до прохань згадати про "Азовсталь" на Євробаченні-2022

Напередодні фіналу фронтвумен Go_A вважала, що не варто згадувати про "Азовсталь" на Євробаченні-2022, адже за це EBU може оштрафувати, а єврофани – не зрозуміти, бо "в них свято".

"Пам'ятаю, скільки контрактів ми підписували, в яких обмеженнях ми всі були. Ніхто не хотів ризикувати, бо там може бути не тільки дискваліфікація, а й штрафи. Узагалі можуть дискваліфікувати країну, якщо дуже грубе порушення. Тому ти стиснутий у рамках, і ти маєш їх або прийняти, або ні", – розповіла вона нам в інтерв'ю.

Однак завдяки тому, що всі інші учасники теж підтримували Україну, слова Олега Псюка про "Азовсталь" уже не були грубим порушенням правил Євробачення.

Хотілося б вірити, що це допомогло все-таки хлопцям, які стояли за нас там в Маріуполі. Хотілося б вірити, що ці слова потрапили туди, куди треба, й отримали потрібну реакцію… Все-таки я досі вважаю, що ця історія більше спрацювала на українську аудиторію. Бо для нас це болить, ми знаємо, що це,

– додала Катерина Павленко.