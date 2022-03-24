У відео Україна розповідає про себе та майбутнє своїх нащадків. Вона каже, що її історія починається теплого літнього дня – 24 серпня 1991 року, проте у неї глибоке коріння, яке тягнеться ще із часів Київської Русі.

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У неї є свої гори, море, великі степи, талановиті люди, милозвучна мова, багата культура. Проте 24 лютого російський окупант вирішив у неї все відібрати, але йому завадили наші люди – 40 мільйонів українців.

Мені лише 30, але я маю велике коріння, що проростає глибоко в історію. Я маю власну мову, традиції, кухню. У мене є моря, полонини, пустелі, поля та ліси. Я дуже гарна дівчина,

– говорить Лілія Ребрик від імені України.

Автором слів став Дмитро Монатік, режисером відео – Артем Григорян, а Лілія Ребрик виступила диктором. На інстаграм-сторінці мультиартиста відео переглянули понад 200 тисяч разів та поширили на особистих сторінках. Зокрема у себе ролик оприлюднив у телеграм-каналі Віталій Кім.

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