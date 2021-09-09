Модель Victoria's Secret Жасмін Тукс вийшла заміж: помпезні фото з весілля
Джерело:інстаграм Жасмін Тукс
Американська модель Жасмін Тукс 7 вересня одружилась із менеджером компанії Snapchat Хуаном Давидом Борреро. Про їхнє свято стало відомо 8 вересня у соцмережах.
"Ангел" білизняного бренду Victoria's Secret опублікувала в мережі щасливі фото з весілля, про яке ще 7 вересня розповідав таблоїд Page Six. Грандіозне дійство відбулось в столиці Еквадору – Кіто, і воно спричинило чималий ажіотаж в країні. Варто додати, що обранець Жасмін також є сином чинного віцепрезидента Еквадору – Альфредо Борреро.
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Вінчання відбулось у церкві Святого Франциска XVI століття. На знімках можна побачити, як у великому храмі було чимало білих квітів, а вся арка при вході була оздоблена тисячами троянд. На церемонії одруження були присутні рідні та друзі зірки, зокрема "ангели" Victoria's Secret: Сара Сампайо, Джозефін Скрівер, Лаїс Рібейро, Шаніна Шейк і Кедсі Мерріт.
Жасмін Тукс одружилась в Еквадорі / Фото з інстаграму моделі
Весільна сукня Жасмін Тукс
Захоплення у мережі викликала неймовірна сукня Жасмін Тукс. Для особливого дня вона обрала за дизайнера модельєра ліванського бренду Zuhair Murad. Біле плаття відзначалось пишною атласною спідницею та мереживним верхом з довгими рукавами та горловиною. Родзинкою весільного образу стала кількаметрова фата, яка кріпилась на потилиці голови моделі за допомогою ніжного віночка.
Весільна сукня Жасмін Тукс від Zuhair Murad / Фото з інстаграму моделі
Що відомо про стосунки Жасмін та Хуана
- Пара зустрічається із 2016 року. Вони ніколи не приховували почуттів і завжди разом відвідували світські заходи.
- У ЗМІ повідомляли, що до освідчення Жасмін чоловіка підштовхували його друзі, але він не поспішав йти до вівтаря.
- Через 4 роки роману Хуан Борреро зробив пропозицію одружитись своїй коханій. Сталось це наприкінці вересня минулого року.
- Чоловік подарував Жасмін ювелірний виріб бренду Ritani, який мав 7-каратний овальний діамант та платинові зубці, а його ціна складає понад 250 тисяч доларів.