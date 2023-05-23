Французька модель Сінді Бруна засвітилася в українському капелюсі на червоній доріжці в Каннах

На Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму "Клуб Зеро". На ній з'явилася французька модель Сінді Бруна. Для виходу на червоний хідник вона обрала капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського.

Сінді Бруну на Каннський кінофестиваль збирав зірковий стиліст з Франції Мікаель Карпін. Він підкреслив довжелезні ноги 28-річної моделі так, що 22 травня всі погляди були прикуті до неї.

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Сінді Бруна прийшла на Каннський кінофестиваль в капелюсі українського бренду

На червону доріжку француженка, яка бореться за права жінок, одягла звабливе черне боді з фатином і шлейфом від французького дому моди Yves Saint Laurent. Однак головною окрасою її образу став широкий капелюх від українського бренду Ruslan Baginskiy. У ньому Сінді Бруна виділялася на тлі інших гостей у Каннах, які прийшли на хідник переважно без головних уборів.

Дебют на Каннському фестивалі! Ти неймовірно виглядаєш, моя дорога подружко, Сінді Бруна,

– прокоментував Руслан Багінський.

Сінді Бруна в капелюсі українського дизайнера / Фото з інстаграму Руслана Багінського

Сінді Бруна в капелюсі українського дизайнера / Фото з інстаграму Руслана Багінського

Сінді Бруна в капелюсі Руслана Багінського / Фото Даніель Бруно Гранді

Сінді Бруна в капелюсі Руслана Багінського / Фото Даніель Бруно Гранді

Важливо додати, що львівський дизайнер Руслан Багінський популярний серед світових зірок. Крім того, що Мадонна є палкою прихильницею його бренду, Бейонсе відкрила свій перший за 7 років концертний тур у капелюсі від Ruslan Baginskiy. У мінімалістичні срібні капелюхи вона одягла весь свій балет.